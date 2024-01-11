Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
По словам главы Комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в регионах думские депутаты уже пользуются отечественными автомобилями. Их предоставляют местные власти, а транспортные расходы позже компенсируют из бюджета Федерального собрания. Также и в Москве депутаты по мере служебной надобности вызывают отечественные автомобили.
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
26.12.2023, 13:48
Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном на базе «Весты» и сообщил, что в его ведомстве ждут первые пять автомобилей.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
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