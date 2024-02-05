Депутаты решили сделать полеты пассажиров с детьми более комфортными
Один из главных моментов, с которым необходимо определиться, до скольких лет маленького пассажира нельзя отсаживать от родителей. Сейчас предлагают установить границу на 18 годах для детей-инвалидов и на 12 – 14 годах для всех остальных. Депутаты настаивают, что родители должны иметь возможность бесплатно посадить ребенка на соседнее место. При этом у некоторых авиакомпаний соседним считается место, находящееся через проход. Такие тонкости также предстоит учесть при разработке нового закона.
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05.02.2024, 13:16
Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей
Наступивший 2024 год уже принес на российский рынок несколько важных изменений. Дилеры китайских брендов распродают прошлогодние машины с солидными скидками, а некоторые модели и вовсе исчезли из прайс-листов.Читать далее
-
05.02.2024, 09:56
Водителям объяснили, как сэкономить на топливе зимой
С наступлением зимы расход топлива в автомобиле возрастает. Водителю приходится дольше прогревать двигатель, увеличивает расход и включение теплых опций: обогревов стекол, сидений, руля.Читать далее
-
05.02.2024, 09:11
BMW и Mercedes-Benz объединили усилия. Они будут вместе работать в Китае
Два известных немецких автопроизводителя и извечных конкурента, BMW и Mercedes-Benz, создали совместное предприятие, которое уже получило одобрение от европейской антимонопольной комиссии. Новая компания не создаст угрозы для конкуренции в Европе, поскольку планирует работать исключительно в Китае.Читать далее
-
05.02.2024, 08:21
Автопарк арабской полиции пополнил очередной мощный автомобиль. Рассказываем, что за машина
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало в соцсетях фото и видео нового мощного автомобиля, который поможет местным полицейским следить за порядком и преследовать преступников.Читать далее
-
05.02.2024, 07:56
За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?
Продажи очков смешанной реальности Apple Vision Pro стартовали только 2 февраля, а в Сети уже вирусятся видео из «недалекого будущего». Люди в очках, словно городские сумасшедшие, ходят по улицам, занимаются в спортзалах и даже водят автомобили.Читать далее
-
05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
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