24 мая 2019, 13:31
Депутаты ужесточили процедуру техосмотра
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Через год операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение 4 часов отправлять снимки в ГИБДД. Власти рассчитывают, что это положит конец торговле диагностическими картами без осмотра автомобиля.
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Операторов ТО обяжут фотографировать приезжающие машины, фиксировать геопозицию снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО, которая находится в ведении ГИБДД. Система до сих пор не введена в эксплуатацию. Видимо поэтому нововведения по процедуре ТО вступят в силу лишь через год. Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в единой системе не менее 5 лет. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.
Теперь купить диагностическую карту без реального осмотра автомобиля будет значительно сложнее. Однако эксперты говорят, что современный уровень технологий, связанных с обработкой фотографий, позволяет при желании обойти и новые требования. Но для большинства добросовестных автовладельцев проще и дешевле будет пройти техосмотр законным способом.
Тем не менее, контроль за ТО автобусов власти не решились полностью передать в частные руки. Осмотр будут проводить при непосредственном участии инспектора ГИБДД. Из-за растущего числа аварий с участием автобусов, сотрудники Госавтоинспекции будут снова присутствовать на пунктах техосмотра.
При выявлении неисправностей владельцу предложат их устранить. Если отремонтированный автомобиль повторно предъявят тому же оператору в течение 20 дней – эксперты осмотрят только те узлы и агрегаты, к которым были претензии (их список должен быть зафиксирован в первой диагностической карте). Если владелец предъявит автомобиль на повторный осмотр позже 20 дней, то машину будут диагностировать заново в полном объеме.
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