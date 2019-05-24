24 мая 2019, 13:31

Депутаты ужесточили процедуру техосмотра

  • 546
  • 0
Через год операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобили, проходящие диагностику и в течение 4 часов отправлять снимки в ГИБДД. Власти рассчитывают, что это положит конец торговле диагностическими картами без осмотра автомобиля.
Депутаты ужесточили процедуру техосмотра
Ранее мы писали
Правительство России все гадает: как сделать так, чтобы талоны техосмотра не продавались чуть ли не на уличных ...
Читать далее
Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий процедуру техосмотра. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России. Проблем с этим возникнуть не должно. Закон вступит в силу через год после официальной публикации.

Операторов ТО обяжут фотографировать приезжающие машины, фиксировать геопозицию снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО, которая находится в ведении ГИБДД. Система до сих пор не введена в эксплуатацию. Видимо поэтому нововведения по процедуре ТО вступят в силу лишь через год. Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в единой системе не менее 5 лет. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.

Теперь купить диагностическую карту без реального осмотра автомобиля будет значительно сложнее. Однако эксперты говорят, что современный уровень технологий, связанных с обработкой фотографий, позволяет при желании обойти и новые требования. Но для большинства добросовестных автовладельцев проще и дешевле будет пройти техосмотр законным способом.

Тем не менее, контроль за ТО автобусов власти не решились полностью передать в частные руки. Осмотр будут проводить при непосредственном участии инспектора ГИБДД. Из-за растущего числа аварий с участием автобусов, сотрудники Госавтоинспекции будут снова присутствовать на пунктах техосмотра. 

При выявлении неисправностей владельцу предложат их устранить. Если отремонтированный автомобиль повторно предъявят тому же оператору в течение 20 дней – эксперты осмотрят только те узлы и агрегаты, к которым были претензии (их список должен быть зафиксирован в первой диагностической карте). Если владелец предъявит автомобиль на повторный осмотр позже 20 дней, то машину будут диагностировать заново в полном объеме.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я долго думал и решил попробовать сам, что бы точно понять, для меня лучше Липучка или Шипованая шина. Поставил на AVEO 195/ 55R15 NEXEN WinGUARDice еще до того как выпал снег. В лужах никакого аквапланирования, в самой машине тишина, не слышно цоканья шипов, на кочках стат мягче. Перед Новым годом проехал ...
Виталий
АКРОС Hyundai | отзывы
Могу выделить хорошие и плохие стороны, начну с плохого. Вялый персонал, девушка у входа не реагирует на новых посетителей, страховщица живет своей жизнью, кассир заставляет клиента ждать. Следствием такого отношения становится длительное оформление всего от тест-драйва до покупки. Из хорошего отмечу ...
Stanislav
Автоцентр на Волгоградке | отзывы
Я откровенно в шоке от сервиса. Это точно официалы? В гаражах бы лучше справились! Меня направили на Волгоградку по страховке. Требовалось выполнить мелкий ремонт и восстановить ЛКП на всем правом боку. Около месяца я не могла добиться, чтобы к работам хотя бы приступили. Через страховую надавила и ...
Лена
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Депутаты ужесточили процедуру техосмотра
{{material_126037}}Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий процедуру техосмотра. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России. Проблем с этим возникнуть не должно. Закон вступит в силу через год после официальной публикации.Операторов ТО обяжут фотографировать приезжающие машины, фиксировать геопозицию снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО, которая находится в ведении ГИБДД. Система до сих пор не введена в эксплуатацию. Видимо поэтому нововведения по процедуре ТО вступят в силу лишь через год. Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в единой системе не менее 5 лет. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.Теперь купить диагностическую карту без реального осмотра автомобиля будет значительно сложнее. Однако эксперты говорят, что современный уровень технологий, связанных с обработкой фотографий, позволяет при желании обойти и новые требования. Но для большинства добросовестных автовладельцев проще и дешевле будет пройти техосмотр законным способом.Тем не менее, контроль за ТО автобусов власти не решились полностью передать в частные руки. Осмотр будут проводить при непосредственном участии инспектора ГИБДД. Из-за растущего числа аварий с участием автобусов, сотрудники Госавтоинспекции будут снова присутствовать на пунктах техосмотра. При выявлении неисправностей владельцу предложат их устранить. Если отремонтированный автомобиль повторно предъявят тому же оператору в течение 20 дней – эксперты осмотрят только те узлы и агрегаты, к которым были претензии (их список должен быть зафиксирован в первой диагностической карте). Если владелец предъявит автомобиль на повторный осмотр позже 20 дней, то машину будут диагностировать заново в полном объеме.
2019-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Московская область Брянск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG