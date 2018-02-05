5 февраля 2018, 20:00

Депутаты вновь предлагают отбирать у пьяных водителей машины

Законодательное собрание Архангельской области обратилось в Госдуму с предложением изымать машины у водителей, неоднократно замеченных пьяными за рулем. Инициатива депутатов не нова. Год назад Минздрав уже предлагал конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей.
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Архангельские депутаты говорят о необходимости ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Для этого они предлагают внести поправки в 104 статью Уголовного кодекса РФ, касающуюся конфискации имущества. У водителей, которые не первый раз попадаются на «пьянке» за рулем или отказываются проходить мед.освидетельствование, собираются отбирать автомобили. По мнению депутатов, машины в данном случае являются орудиями преступления, поэтому должны быть конфискованы.

Эксперты указывают на несовершенство данной инициативы. В первую очередь, трудности возникнут при применении ее на практике. В законопроекте не прописано, как следует поступать, если автомобиль находится в совместной долевой собственности или вообще не принадлежит пьяному водителю. Верховный суд дал отрицательное заключение. По мнению судей, конфискация должна быть соразмерна общественной опасности деяния. А это еще предстоит доказать.

Год назад с аналогичным предложением выступило Министерство здравоохранения. Сотрудники ведомства подготовили совместно с МВД и Минфином собственные поправки в КоАП. Но и тогда инициативу отклонили именно из-за сложности ее реализации на практике. Ведь водитель и собственник далеко не всегда одно и то же лицо. Вместе с тем, с 1 июля 2015 года в России за повторное нахождение за рулем в пьяном виде грозит строгое наказание. Закон предусматривает в этом случае лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 рублей и реальный тюремный срок до 2 лет.

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Депутаты вновь предлагают отбирать у пьяных водителей машины
{{material_121061}}Архангельские депутаты говорят о необходимости ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Для этого они предлагают внести поправки в 104 статью Уголовного кодекса РФ, касающуюся конфискации имущества. У водителей, которые не первый раз попадаются на «пьянке» за рулем или отказываются проходить мед.освидетельствование, собираются отбирать автомобили. По мнению депутатов, машины в данном случае являются орудиями преступления, поэтому должны быть конфискованы.Эксперты указывают на несовершенство данной инициативы. В первую очередь, трудности возникнут при применении ее на практике. В законопроекте не прописано, как следует поступать, если автомобиль находится в совместной долевой собственности или вообще не принадлежит пьяному водителю. Верховный суд дал отрицательное заключение. По мнению судей, конфискация должна быть соразмерна общественной опасности деяния. А это еще предстоит доказать.Год назад с аналогичным предложением выступило Министерство здравоохранения. Сотрудники ведомства подготовили совместно с МВД и Минфином собственные поправки в КоАП. Но и тогда инициативу отклонили именно из-за сложности ее реализации на практике. Ведь водитель и собственник далеко не всегда одно и то же лицо. Вместе с тем, с 1 июля 2015 года в России за повторное нахождение за рулем в пьяном виде грозит строгое наказание. Закон предусматривает в этом случае лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 рублей и реальный тюремный срок до 2 лет.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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