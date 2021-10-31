Деревенский тюнинг: как дешевая Chery Elara превратилась в реплику Bugatti C16 Galibier
Фото: auto.ria.com
Автомобиль выставлен на продажу на одном из украинских сайтов. В сопроводительном комментарии говорится прямо, без прикрас: «Автомобиль - реплика Bugatti C16 Galibier. Индивидуальный экземпляр. Единственный в своем роде, ручная работа. Уникальный цвет – «хамелеон». Для ценителей. Не оставляет окружающих равнодушными. Полностью обслужен, заменены все расходники. Гаражное хранение».
Сразу возникает вопрос к «донору»: что это, собственно говоря, за невидаль такая? Поясняем: Chery Elara – украинское название переднеприводного 5-местного седана класса «C», который в свое время собирался в России. Сначала на «Автоторе» (2007-2008 г.г.) под именем Chery Fora, затем на ТагАЗе (2008-2014 г.г.) как Vortex Estina.
В рамках переделки, о которой мы говорим, техническая начинка Chery Elara тронут не была. Под капотом смонтирован 2-литровый 129-сильный атмосферный двигатель, с которым агрегатирована 5-ступенчатая механическая коробка передач. В списке систем комфорта – кондиционер, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, мультируль, электропакет, «музыка», тонировка стекол.
Изюминка «Элары» - затюнингованная внешность. Как видно на снимках, бампер, оптика, решетка радиатора – все выполнено в стиле Bugatti C16 Galibier. Насколько качественно и правдоподобно – вопрос отдельный, но в целом автомобиль получился весьма необычным и, по словам продавца, «не оставляет окружающих равнодушными».
Автомобиль 2007 года выпуска, пробежал 70 000 км. Нынешний хозяин просит за свое чудо 4790 евро (5555 долларов).
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