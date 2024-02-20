Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео

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В распоряжении издания Piter.TV оказалась запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшая лихие ночные маневры на Дворцовой площади. Молодой человек на внедорожнике Toyota Land Cruiser ближе к полуночи 16 февраля решил повеселиться на Дворцовой площади и пустился дрифтовать. Глядя на его фокусы, водитель одного из припаркованных автомобилей даже переставил автомобиль подальше.

Дерзкого гонщика быстро заметили. Экипаж ДПС постоянно дежурит на другой стороне Дворцовой площади. Нарушитель попытался уехать, но был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что в Петербург 19-летний лихач приехал из Москвы на выходные, а машина принадлежит его матери. Видео заезда парень хотел выложить в свой блог, но не успел.

Тест на алкоголь дал отрицательный результат, но полицейские настояли на сдаче анализа на наличие наркотического опьянения. Молодого человека доставили в отдел, составили на него два административных протокола: по статье 12.16 («Несоблюдение правил разметки») и 20.1 («Мелкое хулиганство»). Дзержинский суд Петербурга арестовал его сроком на 5 суток.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р )

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