Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Дерзкого гонщика быстро заметили. Экипаж ДПС постоянно дежурит на другой стороне Дворцовой площади. Нарушитель попытался уехать, но был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что в Петербург 19-летний лихач приехал из Москвы на выходные, а машина принадлежит его матери. Видео заезда парень хотел выложить в свой блог, но не успел.
Тест на алкоголь дал отрицательный результат, но полицейские настояли на сдаче анализа на наличие наркотического опьянения. Молодого человека доставили в отдел, составили на него два административных протокола: по статье 12.16 («Несоблюдение правил разметки») и 20.1 («Мелкое хулиганство»). Дзержинский суд Петербурга арестовал его сроком на 5 суток.
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В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
03.11.2023, 14:55
Король Карл III должен был поехать на обычном тук-туке, но предпочел Toyota Land Cruiser
После восшествия на престол король Великобритании Карл III отправился вместе с супругой Камиллой в турне по странам британского Содружества наций. В Кении он должен был прокатиться на тук-туке, которым обычно пользуются местные жители, но в последний момент решил ограничиться фотосессией.Читать далее
-
23.10.2023, 07:43
Toyota показала принципиально новый Land Cruiser (такого никто не ожидал)
Японские автопроизводители приготовили в 2023 году для автомобильной выставки Japan Mobility Show много ярких новинок и неожиданных дебютов. Одним из них стал трехрядный электрический кроссовер Toyota Land Cruiser.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
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