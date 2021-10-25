Десантная «тачанка» на базе «Нивы» летает на вертолете и штурмует горные перевалы: фото и видео
Фото: Минобороны РФ
Речь идет об облегченном полноприводном багги с широкими возможностями по перевозке грузов или установке разного вида вооружений. «Сармат-2» отличается технической простотой, поскольку создан на базе гражданской «Нивы» и не нуждается в особо сложных комплектующих.
Изготовитель в лице подмосковного ОКБ «Техника» утверждает, что подобная конструкция отличается в том числе высокой ремонтопригодностью. Оно и понятно: у нового российского багги, в отличие, скажем, от некоторых американских аналогов (например, 186-сильного дизельного Infantry Squad Vehicle (ISV), отсутствуют электронные блокировки, адаптивная подвеска и разного рода системы управления и безопасности.
Компактные размеры, слабенький движок
Габаритные размеры транспортного средства - 3,8x1,8x2 метра. У автомобиля капотная компоновка и двухосная колесная формула 4х4. Открытая кабина расположена по центру, сзади - грузовая площадка, то есть большого откровения нет. Допустимая полная масса – 2100 кг, грузоподъемность - 600 кг.
В качестве силовой установки использован 105-сильный бензиновый двигатель ВАЗ-2123 рабочим объемом 1,7 литра. Основа трансмиссии – 5-ступенчатая механическая коробка передач, межосевой и межколесные дифференциалы с блокировкой. Шасси - мосты с пружинной подвеской.
При необходимости «Сармат-2» может двигаться по ровной дороге со скоростью до 130 км/ч, а благодаря полному приводу штурмовать пересеченную местность. Конечно, было бы куда логичнее оснастить багги турбированным дизелем, дабы обеспечить хорошую тягу, но, как говорится, есть что есть. И кто знает, возможно, дальнейшее развитие проекта «Сармат» обратит на это пристальное внимание.
Движок, как обещают, будет «дышать» и на высоте 3100 метров над уровнем моря. При этом багги доступно преодоление перевалов высотой до 4500 метров. Транспортное средство рассчитано на эксплуатацию в рабочих температурах воздуха от -20 до +50 градусов. Ну, а поскольку «Сармат-2» получил прописку в «войсках дяди Васи», он наделен возможностью транспортировки по воздуху – на внешней подвеске вертолетов армейской авиации, что и продемонстрировали ССУ «Запад-2021».
Дуги с перемычками
Вместо сплошной крыши использованы дуги безопасности с перемычками. Они, кстати, могут применяться для монтажа того или иного пехотного вооружения, например, 12,7-мм пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». На борту предусмотрены места для 3 седоков, включая водителя. Все они могут быть в движении экипированы «по максимуму».
«Сармат-2» неоднократно проходил испытания и показал достаточно высокие характеристики. Примечательно, что после каждых тестов (учений) возможности автомобили совершенствовались на основании предложений военных. Кто знает, может, и после нынешних учений в ТТХ легкой десантной «тачанки» будут внесены необходимые коррективы.
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