Дорогие машины спасают экологию? Неожиданные выводы британских ученых: кто на самом деле портит воздух

19 ноября 2025, 14:56
Дешевые авто бедных семей оказались главными виновниками грязного воздуха в городах
Британские ученые удивили результатами нового исследования. Оказалось, что не большие роскошные внедорожники, а бюджетные автомобили сильнее загрязняют воздух. Почему так происходит и что предлагают эксперты – читайте в нашем материале.
Свежий научный труд специалистов из Университета Бирмингема перевернул привычные представления о том, кто больше всего вредит городской экологии. Как сообщает Dailymail, исследование показало: именно владельцы недорогих автомобилей, а не обладатели премиальных моделей, становятся основными источниками вредных выбросов в мегаполисах.
Анализ более 50 тысяч машин, курсирующих по дорогам Великобритании, выявил неожиданные закономерности. С помощью современных технологий удаленного контроля выбросов и алгоритмов машинного обучения ученые сопоставили стоимость транспортных средств с их реальными показателями загрязнения. Результаты оказались не в пользу дешевых авто: чем ниже цена машины, тем больше она выбрасывает опасных веществ, таких как оксиды азота, угарный газ и мелкие частицы.
Особое внимание исследователи уделили дизельным автомобилям. Оказалось, что разница в выбросах между дешевыми и дорогими дизелями может достигать 40%. Например, подержанный дизельный автомобиль стоимостью около 5 тысяч фунтов (530 тысяч рублей по курсу) выбрасывает почти в полтора раза больше оксидов азота, чем аналогичная, но более дорогая модель. Причина кроется в устаревших технологиях и изношенных системах очистки выхлопа у бюджетных машин.
Интересно, что эти выводы идут вразрез с популярным мнением, будто именно крупные и дорогие внедорожники, такие как Range Rover или BMW X7, являются главными загрязнителями. На деле, как выяснили британские ученые, современные премиальные авто, даже в рамках одного экологического класса, оказываются заметно чище своих бюджетных собратьев.
Эксперты подчеркивают: экономические возможности граждан напрямую влияют на качество воздуха в их районе. Люди с невысоким доходом чаще вынуждены покупать старые и дешевые машины, которые и становятся основными источниками вредных выбросов. В результате именно малообеспеченные районы страдают от плохой экологии сильнее других.
Ученые призывают власти обратить внимание на эту проблему и пересмотреть подходы к борьбе с загрязнением воздуха. Среди предложенных мер – введение прогрессивных налогов, учитывающих не только уровень выбросов, но и стоимость автомобиля, а также программы утилизации и субсидии для малоимущих, чтобы ускорить обновление автопарка на более экологичный.
По мнению авторов исследования, такие шаги помогут не только улучшить экологическую ситуацию в городах, но и снизить социальное неравенство, связанное с доступом к чистому воздуху. Ведь пока что именно те, кто меньше всего может позволить себе новую машину, вынуждены дышать самым грязным воздухом.
