Экономия в миллион или ловушка? Вся правда о рискованной покупке машин на киргизских номерах

19 ноября 2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.
Российские автомобилисты в поисках выгодных предложений все чаще натыкаются на объявления о продаже машин по так называемой «дагестанской» схеме. Особенно распространена она на юге страны - в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Предложения выглядят крайне заманчиво: практически новые автомобили в отличной комплектации и без каких-либо дефектов продаются по ценам, которые кажутся просто нереальными.
Секрет такой щедрости прост. Все эти автомобили зарегистрированы в Киргизии, и продавцы этого не скрывают. Сделка оформляется не через договор купли-продажи, а путем выдачи генеральной доверенности от имени киргизского собственника, часто через его «родственников». Низкую стоимость объясняют льготными таможенными пошлинами в этой стране. Новому владельцу обещают, что он сможет без проблем ездить по России год, после чего нужно будет лишь ненадолго выехать за границу и вернуться, обновив доверенность.
Однако, как предупреждают юристы, такая операция не является покупкой в юридическом смысле этого слова. Право собственности на автомобиль к российскому покупателю не переходит. Он платит полную стоимость машины фактически лишь за право временного пользования. По информации издания Autonews, эксперты в один голос заявляют, что человек не становится собственником, а лишь получает во временное владение чужое транспортное средство, что несет колоссальные риски.
Специалисты уверены, что долго пользоваться такими автомобилями не получится. Государство рано или поздно обратит внимание на массовый ввоз машин, растаможенных по заниженным ставкам. Подобные истории уже были с автомобилями на армянских, абхазских и казахстанских номерах. Все эти схемы работали до поры до времени, а потом власти начинали принимать меры. Машины, которые растаможены в Киргизии по внутренним тарифам, а не по ставкам ЕАЭС, считаются условно выпущенными и не могут свободно перемещаться по территории союза. Велика вероятность, что скоро их начнут массово отправлять на штрафстоянки.
Последствия для «покупателя» могут быть катастрофическими. Во-первых, его могут привлечь к ответственности за управление автомобилем, не зарегистрированным в России. За повторное нарушение можно лишиться водительских прав. Во-вторых, и это самое главное, таможенные органы могут доначислить все неуплаченные пошлины и налоги по российским ставкам. Сюда же добавится и утилизационный сбор в полном объеме, который при ввозе из стран ЕАЭС обязателен к уплате.
Недавний пример с машинами из Армении очень показателен. Их владельцам стали приходить требования от ФТС доплатить утильсбор на сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Суммы доначислений порой превышали стоимость самих автомобилей. Эксперты напоминают о случаях, когда за временно ввезенный автомобиль человеку выставляли счет на 20 миллионов рублей. Поэтому погоня за экономией в 1-1,5 миллиона рублей может обернуться потерей и машины, и гораздо большей суммы денег в будущем.
