DESTRA 250 — универсальный эндуро-мотоцикл 18 л.с. для города и бездорожья

31 июля 2026, 20:16
DESTRA 250: универсальный мотоцикл с балансирным валом и дисковыми тормозами
DESTRA 250: универсальный мотоцикл с балансирным валом и дисковыми тормозами
DESTRA 250 - мотоцикл, сочетающий стрит-дизайн и возможности для легкого бездорожья. Модель выделяется балансирным валом, дисковыми тормозами и экономичным расходом топлива. Важно знать, как безопасно оформить покупку с доставкой и на что обратить внимание при выборе.
DESTRA 250 - одна из новых моделей, которая уверенно чувствует себя как на обычных улицах, так и на легком бездорожье. В условиях российских дорог главным преимуществом становится универсальность: мотоцикл оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 250 см³, выдающим 18 л.с. Благодаря балансирному валу, удалось добиться минимума вибрации, что особенно важно для длительных поездок и езды на высоких оборотах.
Пятиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает надежную работу трансмиссии, максимальная скорость достигает 110 км/ч. При этом расход топлива остается на уровне 3,5 л/100 км, что позволяет проехать более 200 км на одном баке с расчетом 9 литров на 100 км. Полностью дисковая тормозная система обеспечивает эффективное замедление.
Передняя подвеска - телескопическая вилка перевернутого типа, которая повышает жесткость и обеспечивает управляемость на неровностях. Два задних амортизатора — редкость для уличных мотоциклов, но именно это решение повышает надежность при эксплуатации на пересеченной местности. Запуск двигателя возможен как электростартером, так и кикстартером, который для удобства установлен в разных местах.
Интересно, что рынок мототехники в России постепенно смещается в сторону универсальных моделей. DESTRA 250 обладает следующими характеристиками: компактный вес (125 кг), грузоподъемность до 150 кг и экономичный расход топлива, что делает его привлекательным для широкого круга пользователей. Для сравнения, электроскутеры нового поколения, такие как HMP Flash, также набирают популярность благодаря большому запасу хода и высокой скорости, о чем недавно рассказывали в материалах о новых стандартах городского транспорта .
DESTRA 250 – это не только универсальный мотоцикл для города, но и решение для тех, кто ценит надежность, простоту обслуживания и прозрачность покупки.
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