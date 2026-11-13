Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 19:14

Hymer за миллион и пустой Ford Transit за 590 тысяч: выбираем кемпер по бюджету

Hymer за миллион и пустой Ford Transit за 590 тысяч: выбираем кемпер по бюджету

Какой автодом купить: разбираем оснащение и скрытые нюансы подержанных кемперов

Hymer за миллион и пустой Ford Transit за 590 тысяч: выбираем кемпер по бюджету

Готовый Hymer на базе Fiat Ducato за 1 млн рублей или пустой Ford Transit за 590 тысяч под самостоятельную переделку? В подборке — кемперы на любой подход: от оснащенных Toyota Hiace и УАЗ «Буханки» до российских полноприводных ГАЗ «Соболь» и ГАЗ-66.

Готовый Hymer на базе Fiat Ducato за 1 млн рублей или пустой Ford Transit за 590 тысяч под самостоятельную переделку? В подборке — кемперы на любой подход: от оснащенных Toyota Hiace и УАЗ «Буханки» до российских полноприводных ГАЗ «Соболь» и ГАЗ-66.

На рынке подержанных автодомов даже в рамках одного ценового диапазона можно встретить как полностью готовые к поездкам машины, так и варианты, требующие серьезной доработки. Ниже представлена подборка кемперов стоимостью от 590 тысяч до 1 млн рублей — от бюджетных заготовок под переделку до оснащенных автодомов с заводской комплектацией. Цены указаны такими, какими они были в объявлениях.

Самый дорогой вариант подборки

Самый дорогой вариант в подборке — Hymer на базе Fiat Ducato за 1 млн рублей. Это альковный четырехместный автодом 2011 года с заводским оснащением и маркизой; в описании салон назван свежим и готовым к поездкам.

Готовые кемперы и оснащенные машины

За 800 тысяч рублей предлагался Toyota Hiace с длинной базой и полным приводом. Его подъемная крыша обеспечивает дополнительные спальные места, а на крыше размещен запас воды. В салоне предусмотрено семь мест с ремнями безопасности и четыре спальных места. Кухонный модуль включает плиту и раковину. В машине есть холодильник и отсек для чистой воды и газа.

По правому борту у Hiace находятся два ящика размером 1 на 0,3 м и шкаф. Салонный аккумулятор рассчитан на 100 а/ч, на крыше установлена солнечная панель мощностью 100 Вт. Есть и биотуалет Thetford. В описании этот вариант назван альтернативой дорогому VW California; полный привод должен помочь на мокрой дороге и крутых подъемах.

Следом по цене — УАЗ «Буханка» за 750 тысяч рублей. Владельцы проехали на ней всю Россию, а салон переделан для проживания: сиденья превращаются во второе спальное место, всего в машине могут разместиться четверо взрослых. Установлены два аккумулятора и инвертор на 220 В, в салоне есть розетки.

Для готовки предусмотрена внешняя выдвижная панель из бука с мойкой и плиткой; на ней есть место для хранения. В перечне оснащения указан и холодильник. Запас чистой воды составляет 150 л, обогрев дает дизельный автономный обогреватель. На багажнике размещены два наружных кофра, к нему ведет лестница; есть лебедка, а съемный столик сделан из дуба.

Peugeot J5 1992 года оценивался в 685 тысяч рублей. Это семиместный автодом, внешность которого, по описанию, выдает большой пробег. Внутри перечислены газовый обогреватель с обдувом по всему дому и напольная сплит-система. Электрическую часть составляют солнечные батареи со щелочными накопителями емкостью 300 а/ч. Установлен и преобразователь на 220 В.

Для быта в J5 предусмотрены холодильник и кухонный блок; есть туалет и душ. Бак для хозяйственной воды вмещает 120 л. В описании его оценили как вариант с неплохим оснащением за сравнительно скромную цену. Но состояние конкретного автомобиля и его пробег требуют отдельной проверки: одной комплектации для оценки покупки недостаточно.

За 840 тысяч рублей предлагался Ford E350 конца ХХ века — крупный автодом на бензине и газу. Внутреннего объема, согласно описанию, хватает на шесть спальных мест. Есть гостиная и просторная ванная-душевая; кондиционер дополняет оснащение.

Солнечные панели вырабатывают электричество, но автор объявления отмечал большое количество потребителей и желательность подключения к сети 220 В. Поэтому подобный кемпер в обзоре представлен как вариант для продолжительных стоянок, в том числе у моря. Тем, кому интересны машины для поездок вдали от цивилизации, подойдет обзор экстремальных автодомов.

Заготовки под переделку и спорная цена

Бюджет в 590 тысяч рублей в подборке открывает Ford Transit 1989 года с подъемной крышей Westfalia. Снаружи он выглядит сдержанно, а внутри есть поворотные сиденья и столик. Диван трансформируется, в задней части расположены кухня и небольшой шкаф. Когда крыша поднята, в салоне можно стоять в полный рост; сам автомобиль в описании назван хорошо сохранившимся.

За те же 590 тысяч предлагался другой Ford Transit, 1995 года, уже с альковным кузовом. Внутри почти нет мебели: ее демонтировали, оставив основу для самостоятельной планировки. Указан двигатель объемом 2,2 л и механическая коробка передач; автор описания характеризовал машину как простую и неприхотливую, с хорошим ресурсом.

Именно подобные варианты могут заинтересовать тех, кто рассчитывает построить автодом самостоятельно, но готовый пустой фургон — лишь начало проекта. В отличие от него, Peugeot Boxer за 840 тысяч рублей уже был официально оформлен как автодом. Это существенная особенность предложения: в исходном материале стоимость подобной процедуры оценивалась от 80 тысяч рублей.

Самодельная переделка Boxer, однако, была выполнена не особенно аккуратно. Поперечное спальное место длиной 185 см обеспечивает возможность организовать пространство в кузове, но категория автомобиля — C, поэтому он подойдет не каждому водителю. Это ограничение важно учитывать до покупки, а не после выбора планировки.

Российские полноприводные варианты

Российские полноприводные варианты в подборке представлены ГАЗ «Соболь» и ГАЗ-66. «Соболь» за 700 тысяч рублей описан как популярная база благодаря полному приводу и внутреннему объему; отдельно отмечен двигатель Cummins. Главный минус подобной компоновки — отсутствие возможности стоять в полный рост. Зона отдыха со столом трансформируется в спальное место; в оснащение входят инвертор и дополнительный аккумулятор на 70 а/ч.

У «Соболя» есть люк и биотуалет. Более крупный ГАЗ-66 оценили в 950 тысяч рублей. В пользу машины указаны кондиционер, солнечная панель и люки. Отмечена и более аккуратная отделка; именно внутреннее оснащение.

Внутри одного ценового диапазона соседствуют готовые автодома и машины с базовым оснащением; часть предложений оставляет покупателю проект для дальнейшей переделки. У Peugeot Boxer в описании отдельно указана категория C, которая подходит не всем водителям.

Упомянутые марки: Ford
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