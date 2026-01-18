Легенды на колесах: почему эти машины не устаревают — удивительные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 05:52

Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет

Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет

Легенды на колесах: почему эти машины не устаревают — удивительные факты

Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет

Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.

Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.

В автомобильной промышленности есть свои рекорды по производительности. Пока одни модели меняют друг друга с завидной регулярностью, другие не покидают сборочные линии. Их не пугают ни новые технологии, ни меняющиеся вкусы покупателей. Почему же эти машины продолжают жить, несмотря на все перемены?

Ford Model T, появившийся в начале XX века, стал настоящим символом массовой автомобилизации. Простота конструкции, минимальные затраты на производство и доступная цена сделали его любимым миллионами. В свое время модель Т стоила всего 500 долларов, а подержанные экземпляры были еще дешевле. За 19 лет было выпущено более 15 миллионов машин, и именно этот автомобиль впервые дал свободу передвижения.

Range Rover первого поколения, дебютировавший в 1970 году, открыл новую нишу - сочетание внедорожных качеств и комфорта легкового авто. Его выпуск продлился 26 лет, и после выхода на американский рынок Range Rover стал символом строгости и атрибутом элитных районов. За годы производства было собрано более 317 тысяч экземпляров, и до сих пор этот внедорожник ассоциируется с роскошью и проходимостью.

Третье поколение Suzuki Jimny, выпущенное с 1998 по 2018 год, стало рекордсменом по долговечности жизни среди компактных внедорожников. Несмотря на скромные моторы, Джимни не знал преград на бездорожье. Малый вес, короткая база и понижающая передача позволяли ему справляться с любыми условиями. За два десятилетия было продано около миллиона таких машин, и спрос на них не падал.

Peugeot 206, появившийся в 1998 году, до сих пор не покидает конвейеры в некоторых странах. Его успех обусловлен удачным решением, простотой управления и широкими гаммами кузовов - от хэтчбека до кабриолета. Более 10 миллионов экземпляров разошлись по всему миру, в Латинской Америке и Европе. Этот автомобиль до сих пор пользуется спросом.

Toyota Land Cruiser 70 Series — еще один пример вечной классики. С 1984 года этот утилитарный внедорожник остается незаменимым там, где нет асфальта и сервисов. Его собирают в Португалии для экспорта в Африку и на Ближний Восток. Простота, надежность и отсутствие лишней электроники - вот что ценят в нем покупатели уже свыше 40 лет.

Легендарная Лада 2105, выпускавшаяся с 1980 по 2010 год, стала символом доступности и простоты. Модернизированный ВАЗ-2101 с квадратной оптикой и пластиковой решеткой быстро завоевал популярность не только в России, но и за рубежом. Более 2 миллионов машин разошлись по миру, репутация неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля закрепилась за «пятеркой» навсегда.

Mercedes-Benz G-Class – еще один долгожитель, прошедший путь от серийного внедорожника к символу роскоши. С 1979 по 2017 год классическая версия Gelandewagen почти не менялась внешне, но внутри эволюционировала. Этот автомобиль стал любимым фермером, а также звездой шоу-бизнеса, а его угловатый силуэт узнают во всем мире.

ВАЗ-2121, более известный как Лада Нива, выпускается с 1977 года до настоящего времени и не собирается уходить на покой. Компактный, проходимый и недорогой, он стал настоящей находкой для российских дорог и экспорта. Нива прославилась своей надежностью: один из экземпляров более десяти лет работал на антарктической станции. Почти полвека на конвейере — результат уникального сочетания простоты и надежности.

Volkswagen Type 2, или просто «бусик», появился в 1949 году и стал культовым автомобилем для Европы и США. В Бразилии и Мексике его выпуск продолжался до 2013 года, несмотря на смену условий и ужесточение стандартов безопасности. Последние 600 машин были выпущены в предыдущих сериях, общий тираж превысил 10 миллионов экземпляров.

Volkswagen Beetle – абсолютный рекордсмен по долговечности производства. С 1938 по 2003 год этот «народный автомобиль» пережил войну, сменил эпохи. Его простота и дешевизна сделали Beetle элегантным для послевоенной Европы. Более 21 миллиона машин было собрано в 15 странах, а финальная серия в Мексике стала настоящим событием для поклонников модели.

Эти автомобили – не просто техника. За каждым из них стоит целая эпоха, миллионы историй и неповторимый характер. Их продолжают покупать, потому что они проверены временем и не зависят от моды. И, кажется, их история еще не закончена.

Упомянутые модели: Ford Model T, Volkswagen Beetle (от 1 580 000 Р), Peugeot 206, Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р), Suzuki Jimny (от 1 175 000 Р), ВАЗ (Lada) 2105 (от 175 000 Р)
Упомянутые марки: Ford, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Suzuki, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Фольксваген, Пежо, Тойота, Сузуки, Лада

Похожие материалы Форд, Фольксваген, Пежо, Тойота, Сузуки, Лада

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Сургут Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться