Вариатор, робот или классический автомат? Какой кроссовер за 2 млн рублей не разорит владельца

В бюджете до 2,5 млн рублей встречаются кроссоверы с пробегом примерно 50-120 тыс. км. В подборке - десять японских, корейских и немецких моделей: от компактных машин до семиместных, с удачными сочетаниями моторов и коробок и перечнем уязвимых узлов.

В бюджете до 2,5 млн рублей встречаются кроссоверы с пробегом примерно 50-120 тыс. км. В подборке - десять японских, корейских и немецких моделей: от компактных машин до семиместных, с удачными сочетаниями моторов и коробок и перечнем уязвимых узлов.

Рынок подержанных кроссоверов в России остается напряженным: средняя цена такого автомобиля достигла 2,2 млн рублей, а общая стоимость подержанного легкового автомобиля в октябре 2026 года составила 1,452 млн рублей — на 0,7% ниже, чем месяцем ранее, но на 5,8% выше уровня октября 2025 года.

В бюджет 1,6–2,5 млн рублей с пробегом 50–120 тыс. км попадают как компактные городские модели, так и крупные семиместные кроссоверы. Разница между ними не только в размерах: где-то стоит классический автомат, а где-то надежность зависит от обслуживания вариатора или робота. При осмотре важны не только год и комплектация — состояние коробки, двигателя и полного привода может стоить существенных денег.

Среди компактных и среднеразмерных моделей эксперты выделяют Toyota RAV4 XA40 после рестайлинга (2016–2018). Предпочтительны моторы 2.0 3ZR-FAE (146 л.с.) или 2.5 2AR-FE (180 л.с.) с шестиступенчатым автоматом Aisin. Вариатор версии 2.0 после 2015 года лучше обходить стороной. Проверяют коробку на рывки, холодный запуск на стук цепи, задние арки и пороги, а также обслуживание полного привода. Цена — 2,0–2,5 млн рублей.

Kia Sportage QL (2016–2021) предлагает просторный задний ряд и багажник 491–1480 л. Самый спокойный выбор — 2.0 MPI G4NA (150 л.с.) с автоматом A6MF2. Версия 1.6 T-GDI (177 л.с.) с роботом DCT требует безупречной сервисной истории, а дизель 2.0 CRDI (185 л.с.) дорог в обслуживании. Цены — 1,8–2,5 млн рублей.

Hyundai Tucson TL (2015–2020) близок Sportage, но с более мягкой подвеской. Рекомендуемое сочетание — 2.0 MPI (150 л.с.) и шестиступенчатый автомат. У 1.6 T-GDI с роботом DCT возможны нагар на клапанах и рывки коробки. Цена — 1,7–2,4 млн рублей.

Mazda CX-5 KF (2017–2021) радует качественным салоном и управляемостью. Основной вариант — 2.0 SkyActiv-G (150 л.с.) с автоматом SkyActiv-Drive. Прямой впрыск склонен к нагару, оригинальные запчасти дороги. Цены — 2,0–2,5 млн рублей.

Volkswagen Tiguan второго поколения (2016–2020) с клиренсом 200 мм и багажником 615–1655 л. Для 1.4 TSI (125–150 л.с.) подходит автомат Aisin, для 2.0 TSI (180 л.с.) — мокрая DSG DQ250. Сухую DQ200 лучше избегать. Цена — 2,0–2,5 млн рублей.

Honda CR-V четвертого поколения (2015–2018) с мотором 2.0 i-VTEC (150 л.с.) и пятиступенчатым автоматом надежна при замене масла каждые 40–50 тыс. км. Версия 2.4 (190 л.с.) с вариатором требует современного обслуживания. Цены — 1,8–2,3 млн рублей.

Nissan Qashqai J11 после рестайлинга (2017–2019) с двигателем 2.0 MR20 (144 л.с.) и вариатором Jatco CVT8 стоит рассматривать только при наличии записи о замене масла каждые 40–50 тыс. км. Мотор 1.2 DIG-T (115 л.с.) лучше избегать из-за проблем с цепью. Цены — 1,6–2,3 млн рублей.

Среди крупных моделей — Mitsubishi Outlander третьего поколения после рестайлинга (2018–2020) с семью местами. Оптимален 2.4 4J12 (167 л.с.) с вариатором Jatco CVT8 при условии замены масла каждые 50 тыс. км. Цена — 1,7–2,3 млн рублей.

Hyundai Santa Fe DM (2015–2018) — семиместный кроссовер с клиренсом 185 мм. Предпочтителен дизель 2.2 CRDI (197–200 л.с.) с шестиступенчатым автоматом, требующий внимания к DPF и EGR. Бензиновый 2.4 GDI (171 л.с.) склонен к нагару и расходует 13–15 л на 100 км. Цены — 2,0–2,5 млн рублей.

Kia Sorento UM (2015–2018) технически близок Santa Fe, но с более жесткой подвеской. Оптимальный выбор — дизель 2.2 CRDI (200 л.с.) с автоматом. Бензиновый 2.4 GDI (188 л.с.) также склонен к нагару. Цена — 2,0–2,5 млн рублей.

При осмотре любой из моделей проверяйте коробку на рывки и пинки, двигатель — на стук цепи и нагар, полный привод — на работу муфты, а кузов — на коррозию арок и порогов.