21 ноября 2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.
Спортивные мотоциклы 1980-х годов определили облик индустрии на десятилетия вперед. Именно тогда японские производители вышли на лидирующие позиции, а модели вроде Kawasaki GPZ900R стали символами эпохи. Разбираем, чем запомнилась эта машина и какие конкуренты задавали тон на рынке.
Максимальная скорость Kawasaki GPZ900R в отдельных замерах превышала 240 км/ч. Однако испытание Cycle World на полумили зафиксировало около 233 км/ч. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 908 куб. см с жидкостным охлаждением, двумя верхними распредвалами и 16 клапанами выдавал примерно 113–115 л. с. в зависимости от рынка и методики измерения. Именно GPZ900R, представленная как модель 1984 года, первой в линейке Kawasaki получила имя Ninja; ранняя версия относится к семейству ZX900A.
Компактная стальная рама использовала двигатель как частично несущий элемент, а боковое расположение цепи привода распредвалов помогло сделать силовой агрегат компактнее. Шестиступенчатая коробка передач сочеталась с максимальным крутящим моментом около 85 Н·м при 8500 об/мин.
Этот рывок пришелся на время перемен. Honda, Kawasaki, Yamaha и Suzuki вышли на лидирующие позиции, предлагая все более мощные и технологичные машины. Harley-Davidson переживала исторический период.
Для GPZ900R выбирали модели, по-разному видевшие серийную технику с мировыми гонками. Suzuki GSX-R750 появился в 1985 году с алюминиевой рамой и системой воздушно-масляного охлаждения SACS. Двигатель 749 куб. см достигал примерно 100–106 л. с. Модель стала одной из главных легенд Suzuki.
Honda VFR750R RC30 создали как омологационную модель для чемпионата мира по супербайку. Двигатель V4 объёмом 748 куб. см, односторонний маятник и алюминиевая рама. RC30 помогла Honda победить в чемпионате мира по супербайку в 1988 и 1989 годах.
Ducati 851 с жидкостно-охлаждаемым V-образным твином 851 куб. см получила четыре клапана на цилиндр и десмодромный привод. Мощность около 93 л. с., фирменная стальная решетчатая рама.
Yamaha FZR600 Genesis оснащена четырехцилиндровым двигателем 599 куб. см, объем около 90 л. с. Хорошая управляемость и небольшой вес сочетались со спортивным характером.
BMW R80 G/S сформировал класс туристических эндуро. Оппозитный двигатель 795 куб. см выдавал 50 л. с. Прочная конструкция и длинноходная подвеска стали знаменитой линией BMW GS.
Honda Africa Twin XRV650 получила V-образный двухцилиндровый двигатель 647 куб. см около 57 л. с. Прочные конструкции помогли модели стать символом мототуризма.
Yamaha VMAX стал одним из первых настоящих масл-круизеров: V4 1197 куб. см развивал около 145 л. с. и 113 Н·м. Скорость могла составлять примерно 240 км/ч. Необычный дизайн закрепил за VMAX статус культовой модели.
Honda Shadow создавалась для американского рынка. Из-за импортных пошлин Honda сначала ограничила объем VT750C до 700 куб. см. Позже появились версии до 1100 куб. см.
Suzuki Katana GSX1100S привлекала смелым внешним видом. Дизайн разработал Ханс Мут из Target Design. Двигатель 1075 куб. см развивал около 111 л. с.
У GPZ900R была и экранная история: популярность модели принес фильм «Лучший стрелок» (Top Gun). В 1984 году гонщик Джефф помог гонке Ninja на острове Мэн TT. Ранние версии имели 16-дюймовое переднее колесо и колесную базу около 1496 мм; в передней вилке применена система AVDS. Масса ранней версии — примерно 248 кг при частично заполненном баке. Производство продолжалось на зарубежных рынках и после запуска в 1984 году.
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