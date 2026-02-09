Массовая авария с участием легковушек и грузовика — что известно сейчас

9 февраля 2026, 18:09
Десять машин столкнулись на КАД в Ленобласти: движение парализовано на участке трассы
На КАД в Ленобласти произошла крупная авария. Движение ограничено, работают экстренные службы. Подробности происшествия выясняются. Следите за развитием событий.
Утро на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области началось с серьезного транспортного происшествия. В районе 25-го километра трассы, проходящей по Всеволожскому району, произошла масштабная авария, в которой оказались замешаны сразу десять транспортных средств. Среди них - девять легковых автомобилей и один грузовик, двигавшиеся в одном направлении.
По информации Piter.tv, столкновение произошло в условиях плотного потока. В результате инцидента движение на этом участке КАД оказалось практически заблокированным: автомобилисты вынуждены передвигаться только по одной полосе, что сразу же вызвало значительные заторы и осложнило ситуацию на дороге.
Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших. Все участники аварии отделались испугом, а их автомобили получили различные повреждения. На месте оперативно работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося. Также к ликвидации последствий привлекались спасатели и дорожные службы, чтобы как можно скорее восстановить нормальное движение.
Эксперты отмечают, что подобные массовые аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения дистанции и превышения скорости на загруженных магистралях. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными в условиях плотного трафика, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.
МЧС России в очередной раз обращает внимание автомобилистов на важность строгого следования правилам дорожного движения. Даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям, особенно на крупных транспортных артериях мегаполиса.
На данный момент движение на участке КАД, где произошла авария, остается затрудненным. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Следите за обновлениями ситуации, чтобы избежать лишних проблем в пути.
Похожие материалы
-
09.02.2026, 08:24
Что делать при аварии: алгоритм первой помощи и юридические нюансы для водителей
Вышло исследование: большинство водителей не знают, как грамотно оказать первую помощь на дороге. Какие ошибки могут стоить жизни, что делать в критической ситуации и как не попасть под статью - объясняем на реальных примерах. Это важно знать каждому автомобилисту.Читать далее
-
08.02.2026, 11:06
Полет Mercedes с эстакады на МКАД попал на видео: детали трагедии на 77-м километре
Вышло видео с места резонансного происшествия на МКАД: легковой Mercedes на высокой скорости пробил ограждение и рухнул с эстакады, зацепив другую машину. Почему этот случай вызвал особое внимание у экспертов и что грозит водителям в подобных ситуациях - разбираемся подробно.Читать далее
-
06.02.2026, 05:17
Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе
На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 19:28
Скорая и грузовик столкнулись на Малоохтинской: пострадали медики и пассажиры
В центре Петербурга произошла авария с участием спецтранспорта. В результате инцидента травмы получили несколько человек. На месте работали экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.Читать далее
-
05.02.2026, 07:17
Jeep Grand Cherokee отзывают в США: обнаружена опасная ошибка в подвеске
Stellantis столкнулся с серьезной проблемой: у Jeep Grand Cherokee последних лет выявлен дефект, способный привести к отсоединению задних пружин прямо на ходу. Это решение затрагивает десятки тысяч автомобилей и может повлиять на репутацию бренда. Почему этот отзыв стал таким резонансным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 22:53
Hyundai Tucson с поддельными номерами: как угнанные авто возвращают владельцам
В Полоцком районе инспектор ГАИ остановил Hyundai Tucson с российскими номерами, но проверка выявила подделку маркировки. Экспертиза показала: авто угнано в Петербурге. Что грозит покупателю и почему такие случаи становятся все чаще — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 18:13
В Петербурге водитель Kia в алкогольном опьянении протаранил столб и пытался сбежать
В Красногвардейском районе произошел инцидент с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 09:24
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 08:03
Водителя ГАЗ-24 арестовали и лишили прав из-за заводского механизма крепления номера
В Казахстане водитель ГАЗ-24 получил сутки ареста и на год лишился прав из-за заводского механизма крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства. Чем это грозит другим владельцам ретроавто — разбираемся подробно.Читать далее
