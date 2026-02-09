Массовая авария с участием легковушек и грузовика — что известно сейчас

Десять машин столкнулись на КАД в Ленобласти: движение парализовано на участке трассы

На КАД в Ленобласти произошла крупная авария. Движение ограничено, работают экстренные службы. Подробности происшествия выясняются. Следите за развитием событий.

Утро на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области началось с серьезного транспортного происшествия. В районе 25-го километра трассы, проходящей по Всеволожскому району, произошла масштабная авария, в которой оказались замешаны сразу десять транспортных средств. Среди них - девять легковых автомобилей и один грузовик, двигавшиеся в одном направлении.

По информации Piter.tv, столкновение произошло в условиях плотного потока. В результате инцидента движение на этом участке КАД оказалось практически заблокированным: автомобилисты вынуждены передвигаться только по одной полосе, что сразу же вызвало значительные заторы и осложнило ситуацию на дороге.

Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших. Все участники аварии отделались испугом, а их автомобили получили различные повреждения. На месте оперативно работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося. Также к ликвидации последствий привлекались спасатели и дорожные службы, чтобы как можно скорее восстановить нормальное движение.

Эксперты отмечают, что подобные массовые аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения дистанции и превышения скорости на загруженных магистралях. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными в условиях плотного трафика, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.

МЧС России в очередной раз обращает внимание автомобилистов на важность строгого следования правилам дорожного движения. Даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям, особенно на крупных транспортных артериях мегаполиса.

На данный момент движение на участке КАД, где произошла авария, остается затрудненным. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Следите за обновлениями ситуации, чтобы избежать лишних проблем в пути.