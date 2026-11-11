Вместо привычной эмали: как термохромная краска меняет цвет и какие еще эффекты бывают у автомобилей

Почему машины меняют цвет: как работают эффектные покрытия и какие они бывают и что выбрать

Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.

Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.

Современная автомобильная отделка давно перестала ограничиваться привычной эмалью. Сегодня производители и тюнинг-ателье предлагают покрытия, которые меняют цвет, светятся в темноте, имитируют ткань, металл или даже ржавчину. Однако за эффектным внешним видом стоит разная практичность: одни решения требуют бережного ухода, другие чувствительны к загрязнениям, а третьи и вовсе остаются уделом выставочных и шоу-каров. Ниже — обзор основных видов таких покрытий, их принципов работы и примеров применения.

Термохромная краска: цвет зависит от температуры

У термохромной краски изменение цвета зависит от температуры поверхности: после нагревания она меняется, а при охлаждении возвращается к исходному. Этот эффект хорошо показывает, насколько далеко ушла автомобильная отделка от привычной эмали, хотя подобные решения чаще всего встречаются на выставочных и шоу-карах.

Важные варианты: одни покрытия дают цвет при освещении, другие имитируют ткань или металл. Практичность у них разная: некоторые требуют особенно бережного ухода и чувствительны к загрязнениям.

При контакте с горячей водой может сменить черный цвет на ярко-красный или желтый, а после охлаждения вернуться к исходному оттенку. Такая краска способна нагревать поверхность, но в основном ее используют на выставках и шоу-карах. Среди известных примеров — Nissan Skyline, меняющийся на солнце от глубокого синего до серебристого.

Хамелеоновая краска: переливы при смене угла обзора

Хамелеоновая краска переливается при смене угла обзора и освещения. Специальные пигменты отражают свет, в результате чего на кузове появляются синие и зеленые оттенки, а также красные и фиолетовые. Трудность ограничения распространения таких покрытий: их чаще выбирают для старых и роскошных машин.

Подобную отделку получают кастомные Lamborghini Huracán и McLaren 720S. Она встречается и на некоторых моделях BMW, которые выпускаются ограниченными сериями.

Голографическое покрытие: объемное радужное мерцание

Голографическое покрытие создает аналогичный эффект: микрочастицы в его структуре создают объемное радужное мерцание, образующее оптический диск или мыльный пузырь. Кастомные Bentley Continental GT и Dodge Charger иногда окрашиваются так, чтобы машина заметно отличалась от других.

Светонакопительная краска: свечение в темноте

Светонакопительная краска работает без смены нагрева: днем ее частицы наблюдают солнечный свет, а в темноте отдают его мягким свечением. Одной из первых моделей, на которой компания продемонстрировала такое покрытие, стал Nissan Leaf; акцент делается на экологичности и инновациях.

Матовая окраска и эффект бархата

Матовая окраска обеспечивает сдержанный вид без выраженных отражений. Особенно популярны черные варианты, хотя встречаются и матовые металлизированные оттенки: серый, синий и красный. Уход здесь важен: царапины и загрязнения на поверхности заметнее.

Матовая отделка доступна для Mercedes-Benz G-Class, моделей BMW M-серии и Audi RS5. Эффект бархата, который продуман заранее, важен необычный внешний вид и тактильные ощущения: поверхность на первый взгляд выглядит мягкой и почти тканевой. Его показывают на кастомных Rolls-Royce и Aston Martin, однако чувствительность к загрязнениям делает такое покрытие редким выбором для обычных дорог.

Индивидуальность автомобиля выражают и через переделку салона и кузова: в проекте с Lada Largus владелец оборудовал универсал для поездок.

«Ржавое» покрытие и карбон

«Ржавое» покрытие создает визуальную иллюзию. Специальная краска воспроизводит вид и фактуру корпуса, сам кузов остается защищенным. Подобный индустриальный образ используется на кастомных Jeep Wrangler и Chevrolet Blazer.

Карбон в отделке кузова встречается реже, чем в отдельных деталях. Владельцы могут покрыть автомобиль слоем наклейки из углепластика или выбрать имитацию его текстуры. Решение проблемы спортивного вида автомобиля; среди заявленных свойств также следует отметить защиту от мелких царапин и дополнительную жесткость. Специальные версии современных моделей с карбоновой отделкой выпускают BMW и Mercedes-AMG.

Зеркальный блеск и звездный эффект

Хромированные покрытия и отделка под золото отражают окружающее, придавая зеркальный блеск. Хром бывает серебристым, синим или фиолетовым, золотой вариант воспринимается как наиболее цветочный. Подобная отделка встречается на различных моделях, в том числе Lamborghini Aventador и Bugatti Veyron.

Кристаллический лак с эффектом звездного неба работает за счет частиц, преломляющих свет и создающих множество мелких искр. Особенно заметно мерцание ночью при свете фонарей и фар. Rolls-Royce предлагает подобные покрытия для своих роскошных моделей.