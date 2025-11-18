Что делать, если на трассе внезапно возникла проблема – советы для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 20:45

Десять неожиданных дорожных ситуаций и как быстро справиться с каждой из них

Десять неожиданных дорожных ситуаций и как быстро справиться с каждой из них

Что делать, если на трассе внезапно возникла проблема – советы для водителей

Десять неожиданных дорожных ситуаций и как быстро справиться с каждой из них

На дороге всегда есть место неожиданностям. Даже опытные водители сталкиваются с трудностями. В материале собраны практические рекомендации для разных случаев. Узнайте, как действовать, если ситуация вышла из-под контроля. Не дайте стрессу испортить поездку – будьте готовы к любым поворотам.

На дороге всегда есть место неожиданностям. Даже опытные водители сталкиваются с трудностями. В материале собраны практические рекомендации для разных случаев. Узнайте, как действовать, если ситуация вышла из-под контроля. Не дайте стрессу испортить поездку – будьте готовы к любым поворотам.

Каждый, кто садится за руль, рано или поздно сталкивается с моментами, когда привычные сценарии перестают работать. В такие минуты важно не растеряться и знать, как действовать, чтобы не усугубить ситуацию. Мы собрали десять самых частных и неожиданных проблем, которые могут подстерегать на дороге, и подготовили для каждой из них понятные решения.

Если на пути неожиданно появится животное, не пытайтесь резко крутить руль – это может привести к заносу. Лучше плавно сбавьте скорость и держите автомобиль прямо. Если произошло ДТП, обратитесь за помощью.

Когда погода резко меняется – начинается ливень или появляется гололед – главное, снижайте скорость и не делайте резких движений. Следите за состоянием шин и стеклоочистителей, чтобы не оказаться в неожиданной ситуации из-за плохой дороги или скользкой дороги.

Прокол колеса может застать врасплох даже в городе. Если вы почувствовали, что машину ведет в сторону, следует плавно затормозить, съехать на обочину и включить аварийную сигнализацию. Всегда стоит держать в багажнике запаску и инструменты для замены, но если вы не уверены в своих силах, лучше сразу вызвать специалистов.

Любые посторонние звуки, такие как скрип тормозов, – это серьезный повод остановиться и проверить систему. Не рискуйте, продолжая движение с неисправными тормозами. Если автомобиль внезапно заглох на трассе, главное — обеспечить безопасность: переместитесь на обочину, включите «аварийку», выставьте знак и вызовите помощь.

Запотевшие стекла могут серьезно ухудшить видимость. В этом случае нужно включить обогрев и вентиляцию, направив поток воздуха на стекла. Для профилактики можно применять специальные средства против запотевания. Если вас ослепили фары встречного автомобиля, следует перевести взгляд вправо и сориентироваться по обочине. Чистые стекла и зеркала тоже помогают уменьшить блеск.

При аквапланировании, когда машина теряет сцепление с мокрой дорогой, самое главное — не паниковать. Плавно уберите ногу с педали газа и держите руль прямо, избегая резких торможений и поворотов. Следите за состоянием шин, так как изношенный протектор сильно увеличивает риск скольжения.

Если машина не заводится, часто проблема в аккумуляторе, и может потребоваться «прикурить» от другого авто. Важно следить за его зарядом, особенно зимой, и не оставлять включенные электроприборы при заглушенном двигателе. В случае внезапной остановки на трассе безопаснее оставаться в автомобиле, ожидая помощи.

Каждая из этих ситуаций может произойти с любым водителем. Главное — сохранять спокойствие и действовать по плану. Подготовленный водитель всегда найдет выход даже из сложной дорожной ситуации. Пусть ваши поездки будут только приятными и безопасными!

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тюмень Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться