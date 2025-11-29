Какие PHEV сегодня реально могут заменить электромобили – рейтинг и неожиданные лидеры

29 ноября 2025, 10:11
Десять подключаемых гибридов с самой большой электрической дальностью хода
Автопроизводители в США меняют стратегию: электромобили теряют привлекательность, а подключаемые гибриды выходят на первый план. Мы собрали десятку моделей с самой большой электрической дальностью. Узнайте, какие PHEV способны удивить и почему они становятся все популярнее. Неожиданные детали и новые тренды – в нашем материале.
В последние годы американский рынок автомобилей переживает перемены. После отмены налоговых льгот на электромобили интерес к экологически чистым электрокарам ощутимо снизился. Теперь автопроизводители делают ставку на подключаемые гибриды – именно они становятся компромиссным решением для тех, кто хочет экономить топливо, но не готов полностью ездить на бензине.
Как сообщает autoevolution, сегодня в США можно найти десятки моделей PHEV, но лишь немногие из них способны проехать на электротяге действительно впечатляющее расстояние.
В этом списке представлены как представители премиум-сегмента, так и более доступные модели. Среди них есть и кроссоверы, и седаны, и даже минивэны. Интересно, что многие из этих моделей появились на рынке совсем недавно. Производители активно дорабатывают гибридные установки, создают аккумуляторы на основе батарей и совершенствуют системы рекуперации. В результате новые PHEV становятся все более привлекательными для покупателей, которые хотят максимально использовать современные технологии.
Среди представленных на американском рынке подключаемых гибридов модель Mercedes-Benz GLC 350e обладает самым большим запасом хода на электротяге, который составляет 54 мили (87 км). За ней следует другой представитель немецкого бренда — Mercedes-Benz GLE 450e с запасом хода в 49 миль (79 км). Японская Toyota Prius PHEV (также известная как Prime) занимает третье место с результатом в 44 мили (71 км), а её «собрат» — внедорожник Toyota RAV4 PHEV — может проехать на батарее 42 мили (68 км).
Далее в списке расположились сразу три модели с одинаковым заявленным запасом хода в 38 миль: это Mitsubishi Outlander PHEV (60 км), Lexus RX 450h+ (61 км) и BMW X5 xDrive50e (60 км). За ними следуют Ford Escape PHEV и Lexus NX 450h+, обе с показателем в 37 миль (59-60 км). Замыкает рейтинг шведский Volvo XC60 PHEV, запас хода которого на чистой электротяге оценивается в 35 миль (56 км).
Стоит отметить, что подключаемые гибриды становятся все более популярными не только из-за экономии топлива. Многие покупатели ценят их за универсальность: можно ездить по городу без подзарядки. Кроме того, такие автомобили часто получают дополнительные бонусы от государства и страховщиков.
Эксперты отмечают, что в последние годы доля PHEV на рынке будет только расти. Производители уже анонсировали новые модели с еще большей дальностью хода, а технологии продолжают совершенствоваться. Возможно, именно подключаемые гибриды станут самым «золотым стандартом» для переходного периода между бензиновыми и полностью электрическими машинами.
Если вы подумываете о покупке нового автомобиля и хотите получить максимальную выгоду от современных технологий, стоит обратить внимание на PHEV. Такие машины уже сегодня способны удивлять не только экономичностью, но и комфортом, динамикой и современными опциями.
