Секреты популярности нового российского кроссовера — стоит ли брать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 14:48

Эксперты сняли вопрос стоит ли покупать Solaris HC: сильные и слабые стороны кроссовера

Эксперты сняли вопрос стоит ли покупать Solaris HC: сильные и слабые стороны кроссовера

Секреты популярности нового российского кроссовера — стоит ли брать?

Эксперты сняли вопрос стоит ли покупать Solaris HC: сильные и слабые стороны кроссовера

Solaris HC ворвался в топ продаж в России. Водители выбирают его за надежность и простоту. Но есть и подводные камни. Чем кроссовер удивил рынок? Какие плюсы и минусы отмечают владельцы? Узнайте детали.

Solaris HC ворвался в топ продаж в России. Водители выбирают его за надежность и простоту. Но есть и подводные камни. Чем кроссовер удивил рынок? Какие плюсы и минусы отмечают владельцы? Узнайте детали.

В 2025 году российский авторынок неожиданно пополнился новым лидером — кроссовер Solaris HC буквально за пару месяцев стал одной из самых востребованных моделей в стране. Производство этой машины было запущено на заводе в Санкт-Петербурге и спрос на нее только растет. 

Что же заставляет россиян массово пересаживаться на Solaris HC? Ответ кроется в сочетании проверенных технических решений и стремления к традиционным реалиям. Модель выпускается как с передним, так и с полным приводом, под капотом - атмосферные моторы объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающие 123 и 149 лошадиных сил соответственно. Это классика, которую многие водители считают эталоном надежности.

Владельцы Solaris HC отмечают, что выбрали этот кроссовер из-за наличия простых турбомоторов и роботизированных коробок, которые часто встречаются в китайских конкурентах. По их словам, именно простые конструкции и классический автомат с гидротрансформатором стали решающими аргументами. Один из покупателей признался, что рассматривал для покупки Geely Coolray и Haval Jolion, но отказался от них из-за привычной коробки передач.

Интересно, что вокруг Solaris HC ходят слухи о китайском происхождении комплектующих, однако производитель заверяет: на заводе в Петербурге налажено полноценное производство, включая штамповку кузова. Некоторые детали действительно выпускаются на других российских предприятиях - например, стекло выпускает Борский стекольный завод.

Среди плюсов Solaris HC водители отмечают трансмиссию, умеющую уверенно преодолевать затяжные подъемы, а также достойную проходимость даже в переднеприводных версиях. Надежный двигатель и классический агрегат обеспечивают уверенность в широком использовании, ликвидность на вторичном рынке остается высокой.

Не обошлось и без минусов. Некоторые владельцы жалуются на простоватую отделку салона и не самую богатую комплектацию в базовых версиях. Однако большинство считает, что за свои деньги Solaris HC предлагает баланс между ценой и качеством. Гарантия на три года или 100 тысяч километров, а также обеспечение уверенности.

Отдельно стоит отметить эргономику: удобная посадка, большие боковые зеркала и продуманная обзорность делают вождение комфортным даже в плотном городском потоке. Медиасистема с 8-дюймовым дисплеем работает без сбоев, а логичное меню не вызывает вопросов даже у тех, кто впервые садится за руль этой модели.

В целом Solaris HC воспринимается как сбалансированный, экономичный и надежный автомобиль, который отлично подходит для российских дорог и климата. Его популярность — не случайность, а результат грамотного подхода к созданию машины для массового покупателя. Однако, как и у любой модели, у Solaris HC есть свои особенности, о которых стоит помнить при выборе нового автомобиля.

Упомянутые модели: Solaris HC
Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Челябинск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться