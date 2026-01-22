Секреты популярности нового российского кроссовера — стоит ли брать?

22 января 2026, 14:48
Эксперты сняли вопрос стоит ли покупать Solaris HC: сильные и слабые стороны кроссовера
Solaris HC ворвался в топ продаж в России. Водители выбирают его за надежность и простоту. Но есть и подводные камни. Чем кроссовер удивил рынок? Какие плюсы и минусы отмечают владельцы? Узнайте детали.
В 2025 году российский авторынок неожиданно пополнился новым лидером — кроссовер Solaris HC буквально за пару месяцев стал одной из самых востребованных моделей в стране. Производство этой машины было запущено на заводе в Санкт-Петербурге и спрос на нее только растет.
Что же заставляет россиян массово пересаживаться на Solaris HC? Ответ кроется в сочетании проверенных технических решений и стремления к традиционным реалиям. Модель выпускается как с передним, так и с полным приводом, под капотом - атмосферные моторы объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающие 123 и 149 лошадиных сил соответственно. Это классика, которую многие водители считают эталоном надежности.
Владельцы Solaris HC отмечают, что выбрали этот кроссовер из-за наличия простых турбомоторов и роботизированных коробок, которые часто встречаются в китайских конкурентах. По их словам, именно простые конструкции и классический автомат с гидротрансформатором стали решающими аргументами. Один из покупателей признался, что рассматривал для покупки Geely Coolray и Haval Jolion, но отказался от них из-за привычной коробки передач.
Интересно, что вокруг Solaris HC ходят слухи о китайском происхождении комплектующих, однако производитель заверяет: на заводе в Петербурге налажено полноценное производство, включая штамповку кузова. Некоторые детали действительно выпускаются на других российских предприятиях - например, стекло выпускает Борский стекольный завод.
Среди плюсов Solaris HC водители отмечают трансмиссию, умеющую уверенно преодолевать затяжные подъемы, а также достойную проходимость даже в переднеприводных версиях. Надежный двигатель и классический агрегат обеспечивают уверенность в широком использовании, ликвидность на вторичном рынке остается высокой.
Не обошлось и без минусов. Некоторые владельцы жалуются на простоватую отделку салона и не самую богатую комплектацию в базовых версиях. Однако большинство считает, что за свои деньги Solaris HC предлагает баланс между ценой и качеством. Гарантия на три года или 100 тысяч километров, а также обеспечение уверенности.
Отдельно стоит отметить эргономику: удобная посадка, большие боковые зеркала и продуманная обзорность делают вождение комфортным даже в плотном городском потоке. Медиасистема с 8-дюймовым дисплеем работает без сбоев, а логичное меню не вызывает вопросов даже у тех, кто впервые садится за руль этой модели.
В целом Solaris HC воспринимается как сбалансированный, экономичный и надежный автомобиль, который отлично подходит для российских дорог и климата. Его популярность — не случайность, а результат грамотного подхода к созданию машины для массового покупателя. Однако, как и у любой модели, у Solaris HC есть свои особенности, о которых стоит помнить при выборе нового автомобиля.
