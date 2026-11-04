ТОП моделей японского автопрома 1990-х: почему они до сих пор будоражат умы и что сделало их культовыми

Легенды японского автопрома 1990-х: от мощных турбомоторов до легких родстеров

В 1990-е японские марки создали машины с разным характером: среди них были легкий родстер и полноприводные раллийные модели. Вспоминаем десять автомобилей и разбираемся, какие технические решения принесли им культовый статус.

В 1990-е японские марки создали машины с разным характером: среди них были легкий родстер и полноприводные раллийные модели. Вспоминаем десять автомобилей и разбираемся, какие технические решения принесли им культовый статус.

Эпоха 1990-х стала золотым веком японского автомобилестроения. Инженеры создавали машины, которые сочетали передовые технологии, надежность и огромный потенциал для доработок. Многие из этих моделей благодаря кино, видеоиграм и гоночным трассам превратились в культурные иконы и сегодня высоко ценятся коллекционерами. Одни делали ставку на турбонаддув и полный привод, другие — на идеальную развесовку и малый вес. Ниже — ключевые модели той эпохи, определившие облик японского спорткара.

Фото: Toyota

Toyota Supra MKIV (1993–2002)

В стоковом состоянии Supra развивала около 280 л.с., но энтузиасты доводили мощность ее двигателя выше 1000 л.с. Именно этот запас для доработок помог сделать купе одним из самых узнаваемых японских спорткаров 1990-х. Модель получила 3-литровый рядный двигатель 2JZ-GTE с турбонаддувом, который приобрел репутацию надежного и мощного агрегата. После появления в фильмах серии «Форсаж» интерес к ней вышел далеко за пределы круга поклонников японских автомобилей.

Фото: Nissan

Nissan Skyline GT-R R34 (1999–2002)

Под капотом R34 стояла RB26DETT — рядная «шестерка» с турбонаддувом мощностью до 280 л.с. Система полного привода ATTESA E-TS Pro работала вместе с системой контроля сцепления Super-HICAS. R34 прославился в видеоиграх и кино, но участвовал и в собственных гонках.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Lancer Evolution VI (1999–2001)

Ставка на полный привод определила характер и этой машины: турбированный 4G63 и полноприводная трансмиссия соединяли ее с раллийными дорогами, а затем и с уличными гонками. Раллийное прошлое помогло модели стать популярной среди любителей агрессивного вождения и тюнинга.

Subaru Impreza WRX STI (1994–2000)

У Impreza WRX STI сочетаются 2-литровый турбированный двигатель и фирменная система полного привода Subaru Symmetrical AWD. Мощность агрегата — 280 л.с. Поэтому автомобиль был востребован и на раллийных трассах, и на обычных улицах.

Mazda RX-7 FD3S (1992–2002)

Там, где полноприводные модели делали упор на сцепление с дорогой, RX-7 пользовалась роторной конструкцией. Купе включало 13B-REW с турбонаддувом мощностью до 280 л.с. Легкая управляемость сочеталась с выразительным кузовом, а сама RX-7 использовалась дрифтерами и профессиональными гонщиками.

Honda NSX (1990–2005)

NSX предложила иной подход к спортивному автомобилю. Разработку связали с участием Айртона Сенны; алюминиевый кузов и центральное расположение двигателя V6 сказались на управляемости и динамике. NSX стал первым серийным автомобилем с полностью алюминиевым шасси и в 1990-е конкурировал с Ferrari и Porsche.

Toyota MR2 SW20 (1989–1999)

В легковом сегменте более доступную центральномоторную компоновку предлагала MR2 SW20. Двухлитровый двигатель с турбонаддувом развивал мощность до 245 л.с., а расположение мотора за сиденьями сопровождало модели спортивного характера.

Nissan Silvia S15 (1999–2002)

Задний привод сделал Silvia S15 популярной среди дрифтеров. Ее двигатель SR20DET с турбонаддувом выдает до 250 л.с. Версия Spec-R получила более жесткую подвеску и улучшенные тормоза, рассчитанные на агрессивное вождение.

Mazda MX-5 Miata NA (1989–1997)

MX-5 Miata NA доказала, что удовольствие от вождения не обязательно связано с высокой мощностью. Этот двухместный родстер с задним приводом и механической коробкой передач развивал мощность до 133 л.с. Небольшая масса и простые конструкции помогли модели стать популярной; ее образ сочетал японские технологии с идеями европейского родстера.

Honda Civic Type R EK9 (1997–2000)

Civic Type R EK9 завершает этот ряд компактным кузовом и атмосферным двигателем B16B. Он стал первым автомобилем с красной эмблемой Type R. Мощность достигала 185 л.с., что делало EK9 одним из самых мощных автомобилей своего класса.