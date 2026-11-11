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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 12:51

Проверка шин перед зимним сезоном: как вовремя заметить износ

Проверка шин перед зимним сезоном: как вовремя заметить износ

Как определить износ шин без приборов — понадобится обычная монетка и всего 2 секунды: какая глубина допустима и когда пора в шиномонтаж

Проверка шин перед зимним сезоном: как вовремя заметить износ

Перед холодами состояние протектора стоит проверить на всех колесах: изношенная резина хуже отводит воду и увеличивает тормозной путь. Золотистый кант десятирублевой монеты шириной около 1,8 мм даст лишь предварительный ориентир.

Перед холодами состояние протектора стоит проверить на всех колесах: изношенная резина хуже отводит воду и увеличивает тормозной путь. Золотистый кант десятирублевой монеты шириной около 1,8 мм даст лишь предварительный ориентир.

С наступлением холодов требования к шинам возрастают: на заснеженной и обледенелой дороге сцепление зависит не только от типа резины, но и от состояния протектора. Стертый рисунок хуже отводит воду и снежную кашу, из-за чего увеличивается тормозной путь и снижается управляемость. Поэтому оценить состояние колес лучше заранее — до начала зимнего сезона.

Минимальная глубина протектора

Для легковых автомобилей минимальная остаточная глубина протектора летних шин составляет 1,6 мм. Для зимних шин с соответствующей маркировкой при движении по заснеженной или обледенелой дороге глубина должна превышать 4 мм; при глубине 4 мм и менее эксплуатация таких шин запрещена.

Специалисты советуют не дожидаться предельных значений: чем меньше глубина рисунка, тем хуже шина справляется с отводом воды и снежной каши.

Быстрая проверка с помощью монеты

Ориентиром может служить обычная монета номиналом 10 рублей: ширина ее золотистого канта — примерно 1,8 мм. Способ помогает быстро заметить сильный износ, но не заменяет точного измерения.

Возьмите одну из длинных основных канавок и поставьте монету ребром. Если золотистая часть полностью скрылась в протекторе, глубина в этом месте ориентировочно не менее 1,8 мм. Если кант заметен, износ может быть значительным даже для летней резины.

Одной точки недостаточно: измерение проводят в нескольких местах. Особенно важно проверить внутреннюю часть протектора и внешние плечевые зоны — шина может стираться неравномерно. Осмотрите также центральные каналы и участки с повреждениями или трещинами.

Почему зимнюю резину нужно оценивать отдельно

Для зимних шин проверка монетой не показательна: требуемая глубина составляет 4 мм, тогда как золотистый кант — около 1,8 мм. Даже если кант скроется в канавке, этого недостаточно, чтобы сделать вывод о соответствии зимним требованиям.

Дополнительно проверьте индикаторы износа TWI — небольшие выступы внутри основных канавок. Когда поверхность резины сравнивается с выступом, шина достигает предельного износа. Поэтому осмотр только центральной части колеса может дать неполную картину.

Что еще важно проверить

Глубина протектора — не единственный повод для проверки. Независимо от остатка протектора опасны трещины на боковинах; вздутия также требуют внимания. Порезы и деформации могут быть опасны, так как ведут к неравномерному износу. Отдельного внимания требуют и риски при обращении с колесами: в материале по безопасности разборного колеса ЗИЛа отмечена опасность накачки такого колеса.

Если машина стала хуже держать дорогу, а тормозной путь на мокром асфальте заметно увеличился, стоит обратиться в шиномонтаж для диагностики. Для точной оценки глубины протектора обращаются к специалистам. Перед холодами необходимо осмотреть все четыре колеса и проверить индикаторы износа.

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