Какие машины служат десятилетиями и не подводят владельцев – рейтинг с сюрпризом

18 ноября 2025, 18:19
Десятка автомобилей, которые доказали свою надежность на дорогах всего мира
Десятка автомобилей, которые доказали свою надежность на дорогах всего мира
В этом материале собраны машины, которые стали символами выносливости. Узнайте, какие модели пережили миллионы километров. Некоторые из них до сих пор встречаются на дорогах. Оцените, есть ли среди них ваш фаворит.
В мире автомобилей есть машины особой категории, которые не просто эксплуатируются годами, а становятся настоящими легендами. Их выбирают те, кто ценит уверенность в каждом километре и не готов мириться с частыми поломками. Auto.mail собрали десятку самых выносливых автомобилей, которые прославились своей способностью выдерживать любые испытания и не теряют актуальности даже после прогресса.
Легенды среди внедорожников и седанов
Открывает список Toyota Land Cruiser – автомобиль, который не боится ни песков, ни холода, ни бездорожья. Его прочные конструкции и надежные агрегаты позволяют преодолевать большие расстояния без серьезных вложений. Не отстает и Honda Accord, ставшая эталоном среди простых седанов. Этот японский автомобиль известен тем, что его моторы способны работать без капремонта даже после полумиллиона километров.
Mercedes-Benz W123 – еще один герой рейтинга. Этот немецкий седан стал любимцем таксистов во всем мире благодаря своей неубиваемой ходовой части и качеству сборки. Водители ценят его за работу, не требующую постоянного ремонта.
Японская простота и шведская прочность
В списке не обошлось без Toyota Corolla – модели, которая давно стала символом надежности. Простота конструкции и минимальные требования к обслуживанию сделали ее выбор миллионами. Volvo 240, в свою очередь, прославился не только безопасностью, но и возможностью работать в самых суровых климатических условиях. Этот шведский седан до сих пор встречается на дорогах, несмотря на преклонный возраст многих экземпляров.
Ford Crown Victoria – американский седан, который служил в полиции и такси. Его прочная рама и выносливый двигатель выдерживали ежедневную нагрузку, а простая конструкция делала ремонт быстрым и недорогим.
Долгожители среди внедорожников и спорткаров
Chevrolet Suburban – настоящий долгожитель среди больших внедорожников. Он способен работать в любых условиях и перевозить большие грузы. Mazda MX-5 Miata – единственный родстер в списке. Этот компактный спорткар известен не только азартом в управлении, но и тем, что редко требует серьезного ремонта даже после многих лет эксплуатации.
Lexus LS400 – представитель премиум-класса, доказавший: роскошь и надежность можно держать под рукой. Его моторы и коробки долговечны, а качество отделки не выдает возраст даже после долгих лет.
Завершает рейтинг Subaru Outback – универсал, который выбирают любители активного отдыха и жители регионов с суровым климатом. Его полный привод и прочная подвеска позволяют уверенно чувствовать себя на заснеженных трассах и бездорожье.
Каждая из этих моделей стала символом уверенности и независимости. Их выбирают те, кто не готов идти на компромиссы в вопросах надежности. Возможно, именно поэтому эти автомобили продолжают оставаться на ходу и продолжают возить своих владельцев во всем мире.
Похожие материалы Тойота, Хонда, Мерседес, Вольво, Форд, Шевроле, Мазда, Лексус, Субару
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Хонда, Мерседес, Вольво, Форд, Шевроле, Мазда, Лексус, Субару
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве