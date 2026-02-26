Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

26 февраля 2026, 11:09

Десятка лидеров: какие марки заняли 70% легкового автопарка России в 2026 году

Консервативный выбор: почему LADA и "японцы" до сих пор лидируют в России

Вышло исследование: почти 70% всех легковых автомобилей в России принадлежат всего десяти брендам. Какие марки оказались в топе и почему именно они удерживают свои позиции? Мало кто знает, как меняется структура автопарка и что это значит для рынка. Эксперты раскрыли свежие цифры и неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор машины в ближайшие годы.

В начале 2026 года в России официально зарегистрировано 47,45 миллионов легковых автомобилей. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» в своем свежем аналитическом отчете. Интересно, что почти 70% всего автопарка страны приходится всего на десять автомобильных брендов - и этот факт бросается в глаза при выборе российских водителей.

Безусловным лидерством среди всех марок остается LADA: на нее приходится 25,7% от общего числа легковых машин, что в абсолютных цифрах составляет 12,17 миллионов автомобилей. Это не только самый массовый бренд, но и символ отечественного автопрома, который продолжает удерживать свои позиции даже в условиях перемен на рынке.

Среди иностранных производителей первое место занимает Toyota - 4,49 миллиона зарегистрированных машин, что соответствует доле 9,5%. Далее Kia и Hyundai, которые практически соответствуют уровню: 2,75 и 2,70 миллиона автомобилей соответственно. Эти марки давно завоевали доверие россиян благодаря сочетанию цены, надежности и доступности сервисного обслуживания.

Далее в рейтинге идут Nissan и Renault, у которых примерно одинаковое количество автомобилей в стране - 2,26 и 2,25 миллиона соответственно. В десятку самых популярных марок также входят Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi, их показатели варьируются от 1,27 до 1,83 миллиона машин. Примечательно, что Skoda тоже преодолела отметку в миллион зарегистрированных автомобилей, хотя в топ-10 по доле не вошла.

Причины такого распределения кроются не только в исторической ситуации предпочтений, но и в доступности запчастей, развитой дилерской сети и привычках покупателей. Как пишет «АВТОСТАТ», несмотря на уход некоторых иностранных компаний с рынка, их автомобили продолжают активно эксплуатироваться.

Если взглянуть на ситуацию шире, становится понятно: рынок легковых автомобилей в России остается консервативным. Массовый покупатель по-прежнему выбирает проверенные марки. Это подтверждается и динамикой продаж подержанных машин: в прошлом году, например, был зафиксирован исторический максимум по количеству реализованных автомобилей премиум-класса, о чем подробно рассказывалось в материале о том, какие дороги машины выбирают россияне и почему этот сегмент продолжает расти .

По информации «АВТОСТАТ», в автопарке заметно преобладают автомобили возрастом от 7 до 15 лет. Это говорит о том, что россияне не спешат менять машины на новые, предпочитая эксплуатировать их максимально долго. Подобная тенденция обусловлена ​​не только сокращением причин, но и особенностями российского рынка, где надежность и простота обслуживания часто имеют важное значение для технологических новинок.

К слову, LADA – это не просто марка, а целый пласт российской автомобильной истории. Компания, основанная в 1966 году, на протяжении всей истории является основным производителем легковых автомобилей в стране. Модели LADA продемонстрировали свою простоту, ремонтопригодность и доступность, что сделало их выбором миллионов россиян. Даже в условиях жесткой конкуренции и присутствия новых игроков на рынке автомобили LADA продолжают пользоваться спросом благодаря правильному соотношению цены и качества.

Сегодня LADA – это не только классические модели, но и современные автомобили, отвечающие актуальным требованиям безопасности и комфорта. Компания активно внедряет новые технологии, расширяет модельный ряд и адаптируется к меняющимся условиям рынка. Благодаря этому бренд сохраняет лидерство и остается символом российского автопрома.

Упомянутые марки: Toyota, KIA, Hyundai, Nissan, Renault
