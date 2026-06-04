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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 13:34

Десятка новых полноприводных авто с гарантией: самые выгодные предложения 2026 года

Десятка новых полноприводных авто с гарантией: самые выгодные предложения 2026 года

Проедут везде и не разорят: Топ-10 доступных новых полноприводных автомобилей в России

Десятка новых полноприводных авто с гарантией: самые выгодные предложения 2026 года

В 2026 году российский рынок полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, а на смену пришли новые игроки. Мы собрали топ-10 самых доступных новых 4х4 с гарантией, которые реально купить у дилеров. В обзоре - особенности трансмиссий, клиренс, технологии и нюансы выбора для российских дорог.

В 2026 году российский рынок полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, а на смену пришли новые игроки. Мы собрали топ-10 самых доступных новых 4х4 с гарантией, которые реально купить у дилеров. В обзоре - особенности трансмиссий, клиренс, технологии и нюансы выбора для российских дорог.

Российский рынок новых полноприводных автомобилей в 2026 году переживает заметные перемены. После ухода привычных европейских и корейских брендов на первый план вышли локализованные и китайские производители, а отечественные модели получили обновления, чтобы соответствовать современным требованиям. Для многих россиян полный привод — не роскошь, а необходимость: суровые зимы, переменчивая погода и разбитые дороги диктуют свои правила.

В этом обзоре собраны десять самых доступных новых автомобилей с системой полного привода, которые официально продаются в России и имеют заводскую гарантию. В подборке — как классические внедорожники, так и современные кроссоверы, каждый со своими особенностями трансмиссии, клиренсом и уровнем оснащения.

Среди лидеров по доступности — отечественные и локализованные внедорожники. Lada Niva Travel остается одним из самых бюджетных вариантов для тех, кто ищет честный полный привод. Два мотора на выбор — 1,7 и 1,8 литра, блокировка дифференциала, понижающая передача и клиренс 220 мм — делают «Трэвел» настоящим бойцом для российских условий. УАЗ «Патриот» — самый крупный и вместительный среди бюджетных внедорожников: рамная конструкция, 2,7-литровый двигатель и багажник объемом 1130 литров позволяют использовать его и для работы, и для путешествий.

Китайские кроссоверы быстро завоевали популярность благодаря сочетанию технологий и цены. Tenet T4 и Tenet T7 — новички, которые уже успели стать заметными игроками. Tenet T4 оснащен 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым роботом и электронноуправляемым полным приводом с режимами для разных покрытий. Tenet T7 ориентирован на семейных покупателей: просторный салон, круговой обзор и режим «прозрачного капота» делают его удобным для города и трассы.

Haval Jolion и Haval H3 — представители китайского автопрома, которые выделяются техническими решениями. Jolion получил независимую заднюю подвеску и расширенный пакет внедорожных ассистентов, а H3 — массивный защитный обвес и клиренс 196 мм. Omoda C5 — кроссовер с футуристичным дизайном, 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой, а система AWD предлагает специальные режимы для снега и грязи. Клиренс 180 мм позволяет уверенно преодолевать умеренные препятствия.

Belgee X70 — белорусская версия Geely Atlas Pro, отличающаяся системой «мягкого гибрида» 48V EMS. Турбомотор объемом 1,5 л, 7-ступенчатый робот и клиренс 200 мм обеспечивают экономичность и достойную динамику. Solaris HC (экс-Hyundai Creta) сохранил атмосферный мотор 1,6 л, выбор между механикой и автоматом, а также клиренс 190 мм. Это один из самых универсальных кроссоверов для города с полным приводом.

Changan UNI-S после рестайлинга стал самым мощным в рейтинге: 1,5-литровый мотор BlueCore выдает 181 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 9,4 секунды. Кроссовер сочетает сбалансированные размеры, вместительный багажник и клиренс 188 мм, что делает его практичным выбором для ежедневных поездок.

Стоит отметить, что китайские бренды не всегда показывают стабильные результаты на российском рынке: например, Geely и Changan недавно столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, о чем подробно рассказано в материале о потерях китайских автогигантов в России

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), OMODA C3, Belgee X70, Changan UNI-S, TENET T4, УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: Haval, OMODA, Belgee, Changan, TENET, УАЗ
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