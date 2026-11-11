Японские и британские внедорожники удивили надежностью - рейтинг лучших

11 ноября 2026, 14:39
Десятка надежных премиальных кроссоверов: какие модели избавят от дорогого ремонта
Десятка надежных премиальных кроссоверов: какие модели избавят от дорогого ремонта
Эксперты сравнили надежность премиальных кроссоверов. Некоторые модели удивили результатами. Владелец какого из них может забыть о частых визитах в сервис. Подробности - в нашем материале.
В 2026 году премиальные кроссоверы с азиатскими корнями продолжают укреплять позиции на рынке, демонстрируя впечатляющую выносливость. Эксперты страховой компании MotorEasy и издания WhatCar выявили явных лидеров среди премиальных внедорожников, которые практически не требуют ремонта даже спустя годы эксплуатации.
Особое внимание эксперты уделили четвертому поколению Lexus RX. Этот автомобиль уверенно удерживает пальму первенства по надежности, набрав 97,9% по итогам исследования. За два года лишь небольшая часть владельцев сталкивалась с необходимостью посещения сервисного центра, причем даже в случае мелких неисправностей, вроде сбоев в работе кондиционера или мультимедийной системы, ремонт занимал не более суток. Такой результат объясняется тем, что производитель делает ставку на проверенные временем технические решения, избегая излишних экспериментов.
BMW X5 в кузове G05 также вошел в число фаворитов, однако его показатели оказались неоднозначными. Бензиновые и гибридные версии получили 96,2%, а вот дизельные модификации заметно уступили по частоте поломок. Основные сложности у бензиновых вариантов связаны с выхлопной системой и отдельными кузовными элементами, но большинство проблем устраняются по гарантии, что снижает затраты владельцев.
Неожиданно высокие оценки получили британские внедорожники. Range Rover Sport предыдущего поколения набрал 94,9%, несмотря на сложную конструкцию пневматической подвески и множество электроприводов. Это опровергает стереотип о том, что владельцы Land Rover постоянно бывают в сервисах. Новый Defender также показал достойный результат, особенно по скорости устранения неисправностей - большинство проблем решаются в течение суток.
В рейтинг попали и электрические модели. Mercedes EQC и Jaguar I-Pace получили 86,5% и 86% соответственно. Электрическая архитектура избавляет от типичных проблем с маслом и топливной системой, однако добавляет хлопот с программным обеспечением. Иногда сбои в электронике могут временно вывести автомобиль из строя до полной перезагрузки в дилерском центре.
В итоговой таблице также оказались Volvo XC90 (90,9%) и Land Rover Defender (94,6%). Российские премиальные автомобили постепенно сокращают отставание по оснащению, но по долговечности пока уступают признанным мировым брендам. Японские производители выигрывают за счет простоты конструкции, а европейские - платят за технологические инновации частыми визитами к механикам.
Эксперты советуют при покупке подержанных автомобилей даже из числа лидеров рейтинга внимательно осматривать кузов и лакокрасочное покрытие. Именно эти элементы чаще всего требуют вложений при дальнейшей эксплуатации.
Владельцы Lexus RX отмечают, что слабые места - это декоративные детали кузова, система кондиционирования и вспомогательная электроника. У дизельных BMW X5 чаще возникают проблемы из-за качества топлива и сложной системы очистки выхлопа. Range Rover Sport, по данным опросов, в 79% случаев чинится за один день.
Таким образом, премиальные кроссоверы с азиатскими и британскими корнями становятся все более привлекательными для тех, кто ценит надежность и не хочет тратить время и деньги на частый ремонт.
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