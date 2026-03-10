Три российских модели вошли в топ-10 по числу регистраций

10 марта 2026, 08:16
Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год
Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.
По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года на десять самых распространенных легковых автомобилей приходится почти 18% всего автопарка России. В этот список вошли три отечественные модели и семь иномарок, что наглядно демонстрирует, как изменились предпочтения российских автомобилистов за последние годы. Лидером рейтинга остается седан LADA 2107, который по-прежнему встречается на дорогах чаще других - зарегистрировано 1,19 миллиона экземпляров. Эта модель, несмотря на возраст, продолжает пользоваться спросом благодаря простоте конструкции и доступности обслуживания.
Второе место занимает Kia Rio с результатом 1,04 миллиона зарегистрированных машин. Эта иномарка уверенно закрепилась в числе фаворитов благодаря сочетанию цены, надежности и современного дизайна. Третью строчку занимает трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» - 0,99 миллиона автомобилей. Модель известна своей проходимостью и востребована в регионах с непростыми дорожными условиями.
Четвертое место досталось Hyundai Solaris - 0,93 миллиона машин, а пятерку замыкает Renault Logan с показателем 0,78 миллиона. В десятку также вошли Toyota Corolla и Ford Focus (по 0,74 миллиона), хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (0,69 миллиона), Volkswagen Polo (0,64 миллиона) и внедорожник Chevrolet Niva (0,63 миллиона). Как сообщает Автостат, эти модели формируют костяк российского автопарка, а их популярность объясняется сочетанием доступности, надежности и адаптации к российским условиям эксплуатации.
Интересно, что среди лидеров рейтинга преобладают автомобили, которые давно зарекомендовали себя на рынке и не теряют актуальности даже на фоне появления новых моделей. Эксперты отмечают, что структура автопарка напрямую влияет на рынок запчастей, сервисных услуг и даже на политику страховых компаний. Важно учитывать, что многие из этих машин уже не выпускаются, но продолжают активно использоваться, что создает определенные вызовы для владельцев и сервисных центров.
Отметим, что структура российского автопарка меняется не так быстро, как может показаться. Большинство водителей предпочитают проверенные временем модели, а новые автомобили занимают свои позиции постепенно. Влияние возраста машин на рынок и безопасность дорожного движения подробно разбиралось в материале, где анализировались риски и тенденции, связанные со старением автопарка - подробнее об этом можно узнать в разборе структуры легковых автомобилей по возрасту.
Похожие материалы Киа, Хендай, Рено, Тойота, Фольксваген, Форд, Шевроле, Лада
09.03.2026, 06:10
В Новосибирске выставили на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года за 2,7 миллиона рублей
В Новосибирске выставлена на продажу Лада 4x4 2121 Нива 1977 года, прошедшая полную реставрацию с учетом всех нюансов оригинала. Машина из частной коллекции, что делает ее особенно интересной для ценителей советского автопрома. Почему такие экземпляры становятся объектом охоты коллекционеров и какова их реальная ценность сегодня - разбираемся в материале.Читать далее
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
05.03.2026, 07:52
Продажи японских авто взлетели, Chery ушел в тень: что изменилось на рынке в феврале 2026
Февраль 2026 года принес неожиданные перемены на российском авторынке: японские бренды показали рекордный рост, а привычные лидеры уступили позиции. Почему Tenet вытеснил Chery, как изменились продажи Lada и что происходит с электрокарами - эксперты объяснили, что ждет покупателей и почему эти перемены важны именно сейчас.Читать далее
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
01.03.2026, 06:11
Три автомата, которые служат дольше 300 000 км: какие модели их получили
Выбор надежной автоматической коробки - ключевой вопрос для тех, кто ищет автомобиль до миллиона рублей. В материале разобраны три проверенные временем гидромеханические АКПП, которые встречаются на популярных моделях и способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.Читать далее
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
28.02.2026, 14:21
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.Читать далее
10.03.2026, 08:06
Geely Monjaro в новой версии Changfeng Edition: старт продаж по цене от 1,4 млн рублей
Geely удивила автолюбителей: на рынок Китая вышла новая версия кроссовера Monjaro по цене от 1,4 млн рублей. Модель стала доступнее за счет сокращения опций и изменений в технической части. Почему это важно для россиян и какие детали скрыты в комплектации - разбираемся в материале.Читать далее
10.03.2026, 07:52
Российский мусоровоз КО-440M17 на базе МАЗ: новые стандарты для коммунальной техники
КОММАШ из Арзамаса начал выпуск мусоровозов КО-440M17 на шасси МАЗ, полностью отказавшись от китайских комплектующих. Новая техника получила уникальную систему управления и ряд технических решений, что особенно актуально для российских коммунальных служб в условиях импортозамещения.Читать далее
10.03.2026, 07:48
В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей
В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
10.03.2026, 07:40
Skoda Auto вернулась: в России зарегистрирован новый товарный знак до 2035 года
Чешский автогигант Skoda Auto неожиданно оформил новый товарный знак в России впервые за восемь лет. Это решение может изменить рынок: теперь компания сможет официально продавать не только легковые авто, но и трамваи, автобусы и даже поезда. Почему это важно именно сейчас и какие последствия ждут автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
