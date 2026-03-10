Три российских модели вошли в топ-10 по числу регистраций

Десятка самых популярных легковых авто в России: свежий рейтинг на 2026 год

Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года на десять самых распространенных легковых автомобилей приходится почти 18% всего автопарка России. В этот список вошли три отечественные модели и семь иномарок, что наглядно демонстрирует, как изменились предпочтения российских автомобилистов за последние годы. Лидером рейтинга остается седан LADA 2107, который по-прежнему встречается на дорогах чаще других - зарегистрировано 1,19 миллиона экземпляров. Эта модель, несмотря на возраст, продолжает пользоваться спросом благодаря простоте конструкции и доступности обслуживания.

Второе место занимает Kia Rio с результатом 1,04 миллиона зарегистрированных машин. Эта иномарка уверенно закрепилась в числе фаворитов благодаря сочетанию цены, надежности и современного дизайна. Третью строчку занимает трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» - 0,99 миллиона автомобилей. Модель известна своей проходимостью и востребована в регионах с непростыми дорожными условиями.

Четвертое место досталось Hyundai Solaris - 0,93 миллиона машин, а пятерку замыкает Renault Logan с показателем 0,78 миллиона. В десятку также вошли Toyota Corolla и Ford Focus (по 0,74 миллиона), хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (0,69 миллиона), Volkswagen Polo (0,64 миллиона) и внедорожник Chevrolet Niva (0,63 миллиона). Как сообщает Автостат, эти модели формируют костяк российского автопарка, а их популярность объясняется сочетанием доступности, надежности и адаптации к российским условиям эксплуатации.

Интересно, что среди лидеров рейтинга преобладают автомобили, которые давно зарекомендовали себя на рынке и не теряют актуальности даже на фоне появления новых моделей. Эксперты отмечают, что структура автопарка напрямую влияет на рынок запчастей, сервисных услуг и даже на политику страховых компаний. Важно учитывать, что многие из этих машин уже не выпускаются, но продолжают активно использоваться, что создает определенные вызовы для владельцев и сервисных центров.

Отметим, что структура российского автопарка меняется не так быстро, как может показаться. Большинство водителей предпочитают проверенные временем модели, а новые автомобили занимают свои позиции постепенно. Влияние возраста машин на рынок и безопасность дорожного движения подробно разбиралось в материале, где анализировались риски и тенденции, связанные со старением автопарка - подробнее об этом можно узнать в разборе структуры легковых автомобилей по возрасту.