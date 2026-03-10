Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

10 марта 2026, 08:16

Три российских модели вошли в топ-10 по числу регистраций

Эксперты раскрыли, какие автомобили чаще всего встречаются на дорогах России. В десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели, что отражает предпочтения водителей и структуру автопарка. Почему именно эти машины удерживают позиции, какие тенденции выявлены и что это значит для рынка - рассказываем подробно. Не все знают, что доля этих моделей в общем парке превышает 18%.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года на десять самых распространенных легковых автомобилей приходится почти 18% всего автопарка России. В этот список вошли три отечественные модели и семь иномарок, что наглядно демонстрирует, как изменились предпочтения российских автомобилистов за последние годы. Лидером рейтинга остается седан LADA 2107, который по-прежнему встречается на дорогах чаще других - зарегистрировано 1,19 миллиона экземпляров. Эта модель, несмотря на возраст, продолжает пользоваться спросом благодаря простоте конструкции и доступности обслуживания.

Второе место занимает Kia Rio с результатом 1,04 миллиона зарегистрированных машин. Эта иномарка уверенно закрепилась в числе фаворитов благодаря сочетанию цены, надежности и современного дизайна. Третью строчку занимает трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» - 0,99 миллиона автомобилей. Модель известна своей проходимостью и востребована в регионах с непростыми дорожными условиями.

Четвертое место досталось Hyundai Solaris - 0,93 миллиона машин, а пятерку замыкает Renault Logan с показателем 0,78 миллиона. В десятку также вошли Toyota Corolla и Ford Focus (по 0,74 миллиона), хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (0,69 миллиона), Volkswagen Polo (0,64 миллиона) и внедорожник Chevrolet Niva (0,63 миллиона). Как сообщает Автостат, эти модели формируют костяк российского автопарка, а их популярность объясняется сочетанием доступности, надежности и адаптации к российским условиям эксплуатации.

Интересно, что среди лидеров рейтинга преобладают автомобили, которые давно зарекомендовали себя на рынке и не теряют актуальности даже на фоне появления новых моделей. Эксперты отмечают, что структура автопарка напрямую влияет на рынок запчастей, сервисных услуг и даже на политику страховых компаний. Важно учитывать, что многие из этих машин уже не выпускаются, но продолжают активно использоваться, что создает определенные вызовы для владельцев и сервисных центров.

Отметим, что структура российского автопарка меняется не так быстро, как может показаться. Большинство водителей предпочитают проверенные временем модели, а новые автомобили занимают свои позиции постепенно. Влияние возраста машин на рынок и безопасность дорожного движения подробно разбиралось в материале, где анализировались риски и тенденции, связанные со старением автопарка - подробнее об этом можно узнать в разборе структуры легковых автомобилей по возрасту.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р), Hyundai Solaris (от 569 900 Р), Renault Logan (от 409 000 Р), Toyota Corolla (от 891 000 Р), Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Ford Focus (от 889 000 Р), Chevrolet Niva (от 585 990 Р), ВАЗ (Lada) 2107, ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВАЗ (Lada) 2114
Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Ford, Chevrolet, ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Киа, Хендай, Рено, Тойота, Фольксваген, Форд, Шевроле, Лада

