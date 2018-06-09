9 июня 2018, 10:51

Десятки автомобилей попали в ловушку на М-11

Несколько десятков автомобилей, грузовиков и автобусов застряли вчера на новом участке платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в районе Великого Новгорода после того, как у них кончился бензин. АЗС не работали, сотовая связь тоже. Многие были вынуждены несколько километров вручную толкать свои автомобили до следующей заправки.
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Десятки автомобилей попали в ловушку на М-11
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Новый 200-километровый участок открыли 6 июня, но отладить работу инфраструктуры пока не успели. Водители, у которых кончился бензин, оказались в настоящей западне. По их словам, отстояв больше часа в очереди на автоматической заправке «Лукойл», выяснилось, что топливо кончилось и здесь. Те, у кого в баке еще оставался бензин, отправились дальше. В 70 километрах должна была быть такая же автоматическая АЗС. Но там они встретили еще около 30 автомобилей, которые ждали помощи. Вторая «заправка» тоже не работала.

Не работала и сотовая связь. Водителям приходилось забираться на крышу АЗС, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. По вызову через какое-то время приехали аварийные комиссары и встали в сторонке. Кто первым их заметил, тому и досталось топливо. Пяти привезенных канистр с 95-м бензином и двух с дизелем хватило, чтобы заправить семь автомобилей и один мотоцикл. Остальные остались ждать помощи дальше. Канистру, кстати, продавали по 300 рублей.

В пресс-службе «Лукойл» пояснили, что дефицит топлива на АЗС возник в связи с проведением пуско-наладочных работ техническим подрядчиком. Сейчас все необходимые работы завершены, а автоматические «заправки» обеспечены топливом в достаточном количестве.

Как мы писали ранее, полноценных АЗС на новом участке пока нет. Здесь попарно установлены автоматические «заправки» на 240-м, 327-м, 404-м и 480-м километрах. Выбор топлива на них невелик - АИ-95 и дизель. Платить можно только банковскими картами, наличные деньги не принимаются. Аналогичные АЗС уже вполне успешно опробованы на обходах Торжка и Вышнего Волочка. Тем не менее, в «Автодоре» просят водителей выезжать на новую платную трассу с полным баком.

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Десятки автомобилей попали в ловушку на М-11
{{material_123533}}Новый 200-километровый участок открыли 6 июня, но отладить работу инфраструктуры пока не успели. Водители, у которых кончился бензин, оказались в настоящей западне. По их словам, отстояв больше часа в очереди на автоматической заправке «Лукойл», выяснилось, что топливо кончилось и здесь. Те, у кого в баке еще оставался бензин, отправились дальше. В 70 километрах должна была быть такая же автоматическая АЗС. Но там они встретили еще около 30 автомобилей, которые ждали помощи. Вторая «заправка» тоже не работала.Не работала и сотовая связь. Водителям приходилось забираться на крышу АЗС, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. По вызову через какое-то время приехали аварийные комиссары и встали в сторонке. Кто первым их заметил, тому и досталось топливо. Пяти привезенных канистр с 95-м бензином и двух с дизелем хватило, чтобы заправить семь автомобилей и один мотоцикл. Остальные остались ждать помощи дальше. Канистру, кстати, продавали по 300 рублей.В пресс-службе «Лукойл» пояснили, что дефицит топлива на АЗС возник в связи с проведением пуско-наладочных работ техническим подрядчиком. Сейчас все необходимые работы завершены, а автоматические «заправки» обеспечены топливом в достаточном количестве.Как мы писали ранее, полноценных АЗС на новом участке пока нет. Здесь попарно установлены автоматические «заправки» на 240-м, 327-м, 404-м и 480-м километрах. Выбор топлива на них невелик - АИ-95 и дизель. Платить можно только банковскими картами, наличные деньги не принимаются. Аналогичные АЗС уже вполне успешно опробованы на обходах Торжка и Вышнего Волочка. Тем не менее, в «Автодоре» просят водителей выезжать на новую платную трассу с полным баком.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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