9 июня 2018, 10:51
Десятки автомобилей попали в ловушку на М-11
Несколько десятков автомобилей, грузовиков и автобусов застряли вчера на новом участке платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в районе Великого Новгорода после того, как у них кончился бензин. АЗС не работали, сотовая связь тоже. Многие были вынуждены несколько километров вручную толкать свои автомобили до следующей заправки.
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Не работала и сотовая связь. Водителям приходилось забираться на крышу АЗС, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. По вызову через какое-то время приехали аварийные комиссары и встали в сторонке. Кто первым их заметил, тому и досталось топливо. Пяти привезенных канистр с 95-м бензином и двух с дизелем хватило, чтобы заправить семь автомобилей и один мотоцикл. Остальные остались ждать помощи дальше. Канистру, кстати, продавали по 300 рублей.
В пресс-службе «Лукойл» пояснили, что дефицит топлива на АЗС возник в связи с проведением пуско-наладочных работ техническим подрядчиком. Сейчас все необходимые работы завершены, а автоматические «заправки» обеспечены топливом в достаточном количестве.
Как мы писали ранее, полноценных АЗС на новом участке пока нет. Здесь попарно установлены автоматические «заправки» на 240-м, 327-м, 404-м и 480-м километрах. Выбор топлива на них невелик - АИ-95 и дизель. Платить можно только банковскими картами, наличные деньги не принимаются. Аналогичные АЗС уже вполне успешно опробованы на обходах Торжка и Вышнего Волочка. Тем не менее, в «Автодоре» просят водителей выезжать на новую платную трассу с полным баком.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Согласен. Была у меня такая, до сих пор вспоминаю. Очень удобная и надежная, за три года тратился только на расходники. Настоящая Toyota в лучшем смысле этого слова!
| Кому: Иванов Андрей И Китайцам не доверяйте. Не более чем красивая внешне блестяха. Мне кажется что у них прямо цель такая по всем товарам. Взять этот мир не качеством, а количеством) ) )
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