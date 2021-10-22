Десятки беспилотных автомобилей Waymo без видимой причины съезжаются на одну улицу
Технологии идут впереди, но для некоторых жителей тихой тупиковой улицы в Сан-Франциско было крайне удивительно наблюдать каждый день полсотни автомобилей Jaguar I-Pace с беспилотной системой.
Как позже выяснилось, автомобили принадлежат компании Waymo, которая занимается разработкой беспилотных технологий. Сан-Франциско стал вторым городом, где компания предлагает населению услуги по вызову автономных транспортных средств. До этого Waymo тестировала свои системы на протяжении десяти лет.
Как сообщает местная станция KPIX, автомобили прибывают на улицу в течение всего дня, разворачиваются и уезжают. Беспилотные автомобили, в которых сидят водители, обеспечивающие безопасность, иногда даже выстраиваются в очередь, чтобы выполнить странный ритуал, прежде чем отправиться в путь. Сообщается, что странное поведение автомобилей продолжалось на протяжении почти двух месяцев. Когда жители спросили водителей, что происходит, им ответили, что так запрограммированы машины и что они (водители) просто выполняют свою работу.
В Waymo объяснили, что в компании постоянно приспосабливаются к динамичным правилам дорожного движения Сан-Франциско, в данном случае автомобили, движущиеся к северу от Калифорнии по 15-й авеню, должны делать разворот из-за наличия указателей Slow Streets на озере.
История получила огласку, поскольку местным жителям не понравилось скопление такого количества машин на их тихой улице. Дженнифер Кинг заявила, что проснулась от странного гула и подумала, что за окном спальни был космический корабль.
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