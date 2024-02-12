Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала

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Печальную картину на затопленной дилерской площадке запечатлели журналисты портала «Южный автомобиль» . Склад расположен в районе Темерницкого моста, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Подтопление произошло из-за резкого подъема грунтовых вод. Машины простояли в воде несколько дней, прежде чем владельцы автосалона организовали их эвакуацию.

Многие справедливо опасались, что вода могла проникнуть в салон и скрытые полости. У некоторых автомобилей уровень доходил до середины колеса и даже выше. Однако, в пресс-службе АвтоВАЗа журналистов заверили, что ни один автомобиль не пострадал. «Все автомобили вывезли с затопленной площадки. Машины проверили – ни одна не пострадала». Можно не сомневаться, что скоро все они будут проданы ничего не подозревающим клиентам.

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