Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
Фото: "Южный автомобиль"
Многие справедливо опасались, что вода могла проникнуть в салон и скрытые полости. У некоторых автомобилей уровень доходил до середины колеса и даже выше. Однако, в пресс-службе АвтоВАЗа журналистов заверили, что ни один автомобиль не пострадал. «Все автомобили вывезли с затопленной площадки. Машины проверили – ни одна не пострадала». Можно не сомневаться, что скоро все они будут проданы ничего не подозревающим клиентам.
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Итальянский производитель оформил патент на уникальный механизм трансформации салона. Водительское сиденье можно сдвинуть в центральное положение вместе с рулем и педалями, как на гоночных болидах.Читать далее
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12.02.2024, 07:33
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva Sport: мощный мотор и яркий салон
В минувшие выходные на льду Жигулевского моря в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля 2024». В рамках автоспортивного праздника публике показали предсерийную версию долгожданного внедорожника Lada Niva Sport.Читать далее
-
11.02.2024, 20:57
В России отреставрировали советский междугородний автобус ЗИЛ-127. Он очень редкий
Междугородние автобусы ЗИЛ-157 выпускали в середине ХХ века. Они работали преимущественно на дальних маршрутах: возили пассажиров из Москвы в Ленинград, Симферополь, Минск, Ригу и другие крупные города СССР. До наших дней дожили всего четыре автобуса, и лишь один из них теперь на ходу.Читать далее
-
09.02.2024, 14:38
Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей
В последнее время активно обсуждаются проблемы с доступностью запчастей и ремонтопригодностью автомобилей китайских брендов. Журналисты выяснили у дилеров, как на самом деле обстоят дела.Читать далее
-
09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
-
09.02.2024, 10:54
Какие звуки в автомобиле могут обернуться потерей сотни тысяч рублей
Исправный автомобиль работает тихо и размеренно. Появление любых посторонних странных звуков должно насторожить водителя. И пока автомобильный «шазам» находится в стадии разработки, владельцу придется самому учиться распознавать неисправности на слух.Читать далее
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