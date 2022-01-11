11 января 2022, 09:41
Десятки страусов сбежали с фермы и промчались по улицам города: забавное видео
Среди иностранцев бытует мнение, что в России по улицам разгуливают медведи, а страусов мы бы ожидали увидеть в Африке. Жители китайского города Чунцзо были немало удивлены, заметив ранним утром группу из 80 страусов, бегущих по тротуару.
Дарья Климова Фото: clcl.ru
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На публикованном в Сети видео можно наблюдать, как десятки больших длинноногих птиц чинно трусят по пустынным дорогам и тротуарами города. Инцидент произошел в субботу рано утром, когда большинство жителей еще спали. Задержать беглецов, каждый из которых весит под сотню килограммов, помогли сотрудники полиции. Никто из людей не пострадал, правда, изловить удалось не всех страусов.
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