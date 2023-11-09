Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
В ближайшее время владельцев указанных автомобилей начнут извещать о начале отзывной кампании и приглашать в удобный дилерский центр на установку недостающего оборудования. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям.
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03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
17.10.2023, 16:01
Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3
По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, выяснили эксперты одной из страховых компаний.Читать далее
-
10.10.2023, 14:53
Китайские автомобили стремительно захватывают таксопарки
Автопроизводители из Поднебесной активно осваивают российский авторынок. С уходом корейских и европейских брендов сервисы такси столкнулись с проблемой обновления автопарков. В бюджетном сегменте сейчас предложений практически нет, зато в комфорт-классе выбор огромный.Читать далее
-
04.10.2023, 13:51
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России в сентябре 2023 года
Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат» в сентябре 2023 года российские дилеры реализовали более 110 тысяч новых легковых автомобилей. Лидером общего рейтинга остается Lada, а в сегменте SUV доминируют китайские модели.Читать далее
-
04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
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