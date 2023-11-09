Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции

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Новая сервисная акция затрагивает в России более 55 тысяч кроссоверов Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, собранных в 2022 и 2023 годах. На все эти машины в свое время не установили устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет портал Петербург2 . Из-за нехватки электронных компонентов, правительство разрешило производителю выпускать машины без кнопки SOS, но с обязательством позднее восполнить комплектацию.

В ближайшее время владельцев указанных автомобилей начнут извещать о начале отзывной кампании и приглашать в удобный дилерский центр на установку недостающего оборудования. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р ) , Haval F7x (от 1 539 000 Р ) , Haval Dargo (от 2 999 000 Р ) , Haval Jolion (от 1 259 000 Р )

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