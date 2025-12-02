Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 14:44

Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами

Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами

Новая модификация кемпера Dethleffs Globebus 4x4 удивила интерьером и возможностями – стоит ли ждать в России

Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами

Dethleffs представил обновленный Globebus Performance 4x4 с подъемной крышей. Теперь в автодоме могут разместиться четверо. Интерьер стал заметно роскошнее. Дата старта продаж и цена пока не раскрыты. Новинка дебютировала на выставке в Дюссельдорфе.

Dethleffs представил обновленный Globebus Performance 4x4 с подъемной крышей. Теперь в автодоме могут разместиться четверо. Интерьер стал заметно роскошнее. Дата старта продаж и цена пока не раскрыты. Новинка дебютировала на выставке в Дюссельдорфе.

Немецкая компания Dethleffs решила не останавливаться на достигнутом и расширить линейку своих внедорожных автодомов. После дебюта двухместного Globebus Performance 4x4 в 2024 году была представлена ​​новая версия, рассчитанная уже на четверых пассажиров. Главная особенность новой модификации — подъемная крыша из стеклопластика, которая добавит два полноценных спальных места и сделает интерьер еще более продуманным.

Премьера новинки состоялась на Caravan Salon 2025 в Дюссельдорфе. Как отмечают эксперты, именно эта выставка стала площадкой для внедрения не только технических решений, но и дизайнерских решений. Внешне автодом остался верен себе: база Volkswagen Crafter, фирменный серый цвет Campovolo Grey, красные акценты и узнаваемый стиль Dethleffs. Под капотом — 163-сильный дизель, восьмиступенчатый автомат, полный привод с блокировкой дифференциала, усиленная подвеска и внедорожные шины.

Если ранняя версия отличалась светлыми тонами и классическим оформлением, то теперь ставка сделана в более строгий и даже брутальный стиль. Темно-серая кожа, мягкая панель глубокого оттенка, красная прострочка и яркие детали на приборной панели создают атмосферу премиального внедорожника. При этом компоновка осталась прежней: просторная зона отдыха и столовая для четверых, раздвижной стол, поворотный телевизор и полноценная кухня с выдвижной секцией, двухконфорочной плитой и круглой мойкой. Места для хранения хватает даже для мусорного ведра — для такого компактного помещения это редкость.

Санузел выполнен по европейскому стандарту Vario: раковина и зеркало закреплены на поворотной панели, которая при необходимости закрывает безводный туалет и открывает душевую. Такой подход позволяет использовать пространство максимально эффективно, не жертвуя комфортом. Спальная зона выполнена по немецкому образцу: два раздельных односпальных места можно разлложить в одну кровать с помощью выдвижной решетки. Это удобно как для семьи, так и для компаний друзей.

Подъемная крыша из стеклопластика с тканевыми боковинами и люком добавляет 120 кг в массе автодома, но взамен дает еще два спальных места с другим обзором. Доступ на «второй этаж» осуществляется через дверь из столовой зоны. В стандартное оснащение входят холодильник на 131 литр, система Camper Net 5G для доступа в интернет вне зависимости от местоположения, дизельный обогреватель и водонагреватель, а также система фильтрации воды Grünbeck. Как и в двухместной версии, здесь установлены AGM-аккумулятор и шесть литиевых батарей общей емкостью 263 А/ч — этого достаточно для автономных путешествий.

Габариты автодома составляют 6,85 метра в дину и 2,2 метра в ширину, а масса составляет 3,5 тонны, поэтому для управления требуется категория прав выше уровня B. Официальной информации о цене и старте продаж пока нет, но по слухам из Дюссельдорфа, стоимость начинается со 120 тысяч евро, что эквивалентно примерно 10,84 миллионам рублей по нынешнему курсу.

Упомянутые марки: Volkswagen
