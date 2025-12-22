Семейный автодом Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил выдвижную крышу — что внутри

22 декабря 2025, 12:26
Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой
Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой
Dethleffs представил необычный концепт для любителей путешествий. Новая палатка увеличивает число спальных мест в кемпере. Модель показали на выставке в Дюссельдорфе. Производитель обещает скорый выход на рынок, но детали держит в секрете.
Немецкая компания Dethleffs решила удивить поклонников автопутешествий новым решением для компактного кемпера Globebus Performance 4x4. На выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе был продемонстрирован брендированный концепт с выдвижной палаткой, рассчитанный на семейные поездки и большие компании.
Базой для новинки стал уже знакомый Globebus Performance 4x4 — первый полноприводный автомобиль марки, построенный на платформе Volkswagen Crafter. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Автомобиль получил приподнятую подвеску, усиленную переднюю ось, блокировку заднего дифференциала и пневмоподвеску, что делает его подсоединение к бездорожью.
Несмотря на скромные габариты — длина всего 6,9 метра, — инженеры Dethleffs сумели грамотно организовать пространство. За водительскими и пассажирскими креслами расположены столы, которые можно использовать в качестве столовой зоны или рабочего места, а напротив - двухместную скамейку. В салоне также есть компактная кухня с выдвижной столешницей и санузел с душем и туалетом. Основная часть пространства отведена под спальные места.
В задней части кемпера оборудована приподнятая платформа, на которую можно поставить либо двуспальную кровать, либо два раздельных матраса. Под платформой предусмотрено место для хранения вещей. Однако в рамках организации мест - спальных хватает только для двоих, а для сидящих - для четверых.
В концепции эта проблема решена с помощью выдвижной палатки на крыше. Конструкция выполнена из стеклопластика и ткани, внутри установлен двойной поролоновый матрас. Палатка не соединена напрямую с салоном, попасть в нее можно только снаружи, но зато она удваивает количество спальных мест - теперь может ночевать четверо человек. Если же заменить передний стол и скамейку на дополнительный матрас, то вместимость увеличится до пяти человек.
Пока Dethleffs не раскрывает, на каких рынках появится версия Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой. Судя по опубликованным фотографиям, концепция практически готова к серийному производству. Ожидается, что цена новинки будет выше уровня предыдущей версии, которая сейчас стоит от 120 тысяч евро.
Похожие материалы Фольксваген
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:46
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:46
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве