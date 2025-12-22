Семейный автодом Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил выдвижную крышу — что внутри

Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой

Dethleffs представил необычный концепт для любителей путешествий. Новая палатка увеличивает число спальных мест в кемпере. Модель показали на выставке в Дюссельдорфе. Производитель обещает скорый выход на рынок, но детали держит в секрете.

Немецкая компания Dethleffs решила удивить поклонников автопутешествий новым решением для компактного кемпера Globebus Performance 4x4. На выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе был продемонстрирован брендированный концепт с выдвижной палаткой, рассчитанный на семейные поездки и большие компании.

Фото: robbreport.com

Базой для новинки стал уже знакомый Globebus Performance 4x4 — первый полноприводный автомобиль марки, построенный на платформе Volkswagen Crafter. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Автомобиль получил приподнятую подвеску, усиленную переднюю ось, блокировку заднего дифференциала и пневмоподвеску, что делает его подсоединение к бездорожью.

Несмотря на скромные габариты — длина всего 6,9 метра, — инженеры Dethleffs сумели грамотно организовать пространство. За водительскими и пассажирскими креслами расположены столы, которые можно использовать в качестве столовой зоны или рабочего места, а напротив - двухместную скамейку. В салоне также есть компактная кухня с выдвижной столешницей и санузел с душем и туалетом. Основная часть пространства отведена под спальные места.

Фото: robbreport.com

В задней части кемпера оборудована приподнятая платформа, на которую можно поставить либо двуспальную кровать, либо два раздельных матраса. Под платформой предусмотрено место для хранения вещей. Однако в рамках организации мест - спальных хватает только для двоих, а для сидящих - для четверых.

В концепции эта проблема решена с помощью выдвижной палатки на крыше. Конструкция выполнена из стеклопластика и ткани, внутри установлен двойной поролоновый матрас. Палатка не соединена напрямую с салоном, попасть в нее можно только снаружи, но зато она удваивает количество спальных мест - теперь может ночевать четверо человек. Если же заменить передний стол и скамейку на дополнительный матрас, то вместимость увеличится до пяти человек.

Фото: robbreport.com

Пока Dethleffs не раскрывает, на каких рынках появится версия Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой. Судя по опубликованным фотографиям, концепция практически готова к серийному производству. Ожидается, что цена новинки будет выше уровня предыдущей версии, которая сейчас стоит от 120 тысяч евро.