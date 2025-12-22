Семейный автодом Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил выдвижную крышу — что внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 12:26

Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой

Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой

Семейный автодом Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил выдвижную крышу — что внутри

Концепт кемпера Dethleffs: Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой

Dethleffs представил необычный концепт для любителей путешествий. Новая палатка увеличивает число спальных мест в кемпере. Модель показали на выставке в Дюссельдорфе. Производитель обещает скорый выход на рынок, но детали держит в секрете.

Dethleffs представил необычный концепт для любителей путешествий. Новая палатка увеличивает число спальных мест в кемпере. Модель показали на выставке в Дюссельдорфе. Производитель обещает скорый выход на рынок, но детали держит в секрете.

Немецкая компания Dethleffs решила удивить поклонников автопутешествий новым решением для компактного кемпера Globebus Performance 4x4. На выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе был продемонстрирован брендированный концепт с выдвижной палаткой, рассчитанный на семейные поездки и большие компании.

Фото: robbreport.com

Базой для новинки стал уже знакомый Globebus Performance 4x4 — первый полноприводный автомобиль марки, построенный на платформе Volkswagen Crafter. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Автомобиль получил приподнятую подвеску, усиленную переднюю ось, блокировку заднего дифференциала и пневмоподвеску, что делает его подсоединение к бездорожью.

Несмотря на скромные габариты — длина всего 6,9 метра, — инженеры Dethleffs сумели грамотно организовать пространство. За водительскими и пассажирскими креслами расположены столы, которые можно использовать в качестве столовой зоны или рабочего места, а напротив - двухместную скамейку. В салоне также есть компактная кухня с выдвижной столешницей и санузел с душем и туалетом. Основная часть пространства отведена под спальные места.

Фото: robbreport.com

В задней части кемпера оборудована приподнятая платформа, на которую можно поставить либо двуспальную кровать, либо два раздельных матраса. Под платформой предусмотрено место для хранения вещей. Однако в рамках организации мест - спальных хватает только для двоих, а для сидящих - для четверых.

В концепции эта проблема решена с помощью выдвижной палатки на крыше. Конструкция выполнена из стеклопластика и ткани, внутри установлен двойной поролоновый матрас. Палатка не соединена напрямую с салоном, попасть в нее можно только снаружи, но зато она удваивает количество спальных мест - теперь может ночевать четверо человек. Если же заменить передний стол и скамейку на дополнительный матрас, то вместимость увеличится до пяти человек.

Фото: robbreport.com

Пока Dethleffs не раскрывает, на каких рынках появится версия Globebus Performance 4x4 с выдвижной палаткой. Судя по опубликованным фотографиям, концепция практически готова к серийному производству. Ожидается, что цена новинки будет выше уровня предыдущей версии, которая сейчас стоит от 120 тысяч евро.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Тольятти Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться