Американские премьеры: что скрывают самые необычные авто Детройта — сенсации и загадки

15 января 2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.
В январе 2026 года Детройт вновь стал центром притяжения для автолюбителей и профессионалов отрасли. На этот раз выставка собрала 41 бренд, что заметно больше прошлогоднего показателя. Атмосфера в Huntington Place была насыщена ожиданиями: производители явно готовили нечто особенное, чтобы удивить даже самых искушенных гостей.
Среди участников - гиганты американского автопрома, а также именитые европейские и азиатские марки. Но именно американские новинки стали настоящими героями шоу, сместив акценты с привычных премьер на по-настоящему смелые эксперименты.
Как сообщает Autonews, в этом году организаторы сделали ставку на внедорожники, пикапы и концепты, способные изменить представление о возможностях современных автомобилей.
Ford Bronco RTR: вызов бездорожью и традициям
Ford решил не ограничиваться стандартными решениями и представил Bronco RTR - результат сотрудничества с известным тюнинг-ателье. Эта версия создана для тех, кто не боится грязи и острых ощущений. Внешний вид сразу бросается в глаза: лимонные акценты, агрессивная решетка радиатора и уникальная оптика делают автомобиль заметным даже в плотном потоке.
Техническая часть не менее впечатляющая. 33-дюймовые колеса, увеличенный клиренс и подвеска, рассчитанная на серьезные нагрузки, позволяют Bronco RTR уверенно чувствовать себя там, где заканчивается асфальт. Для самых требовательных клиентов предусмотрен пакет Sasquatch с еще более крупными колесами и модернизированной подвеской.
Под капотом - 2,3-литровый турбомотор, работающий в паре с десятиступенчатым автоматом. Мощность держится в секрете, но по слухам, потенциал у новинки серьезный. В феврале Bronco RTR выйдет на трассу Johnson Valley, чтобы доказать свою состоятельность на гонках King of the Hammers. Заказы стартуют осенью, а первые владельцы получат свои машины только в начале 2027 года.
Ram 1500 SRT TRX: возвращение легенды
Ram решил напомнить о своих спортивных корнях и вывел на сцену 1500 SRT TRX. Это не просто пикап, а настоящий монстр на колесах. Под капотом - 777 лошадиных сил и 921 Н·м крутящего момента. Такой мощности хватит, чтобы оставить позади большинство легковых спорткаров. Разгон до 96 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч.
Внешность пикапа подчеркивает его характер: массивный бампер, спортивный капот с интегрированными огнями и фирменная решетка радиатора с эмблемой SRT. Подвеска адаптирована для бездорожья, а электронные блокировки дифференциалов позволяют уверенно штурмовать сложные участки.
Салон не уступает по уровню оснащения: кожаные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также яркие красные акценты создают атмосферу настоящего спорткара. Ram 1500 SRT TRX появится в продаже во второй половине 2026 года и, без сомнения, станет объектом охоты для коллекционеров и энтузиастов.
Дизельный Power Wagon: новая глава для Ram
Еще одна новинка от Ram - дизельная версия Power Wagon. До этого момента модель предлагалась только с бензиновым V8, но теперь в гамме появился 6,7-литровый турбодизель Cummins. Его 430 лошадиных сил и внушительный крутящий момент в 1456 Н·м делают Power Wagon одним из самых тяговитых пикапов на рынке.
Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты: черные бамперы, расширенные арки и 20-дюймовые диски. Внутри - обновленная мультимедийная система, кожаный салон и опциональный дисплей диагональю 14,5 дюйма. Старт продаж намечен на вторую половину года, и уже сейчас ясно, что спрос на дизельную версию будет высоким.
Chrysler Pacifica Grizzly Peak: минивэн для приключений
Chrysler решил разрушить стереотипы о семейных автомобилях и показал концепт Pacifica Grizzly Peak. Этот минивэн создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и возможностью отправиться в экспедицию. Подвеска приподнята, установлены внедорожные шины, а днище защищено стальными пластинами.
В салоне - минимум лишнего: третий ряд сидений убран, вместо него - просторный грузовой отсек. Органайзеры, запаска и дополнительные ниши делают Pacifica Grizzly Peak идеальным спутником для дальних поездок. Пока это только концепт, но интерес публики может подтолкнуть Chrysler к запуску серийной версии.
Детройтский автосалон 2026 года показал, что американские производители не боятся экспериментировать и готовы удивлять даже самых требовательных автолюбителей. Новые модели Ford, Ram и Chrysler - яркое тому подтверждение.
Похожие материалы Форд, Крайслер, Додж
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
25.12.2025, 12:44
Редкий Ram 1500 TRX с твин-турбо и пробегом 52 тыс. км выставлен на аукцион
На аукционе появился Ram 1500 TRX 2021 года с твин-турбо и пробегом 32 700 миль (52 600 км). Владелец добавил множество опций и улучшений. Торги завершатся 1 января 2026 года. Текущая ставка - 10 000 долларов (785 000 рублей). Интерес к этому пикапу растет, и финальная цена может удивить.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
20.12.2025, 07:16
Глава Ram заявил, что покупатели 1500 предпочитают HEMI V8 вместо Hurricane I6
Покупатели Ram 1500 в США массово выбирают проверенный V8, а не новый I6. Продажи восьмицилиндровых моторов заметно опережают современные шестерки. Руководство бренда удивлено такой динамикой. Что стоит за этим выбором – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
18.12.2025, 20:12
Chrysler Pacifica 2027: новый взгляд на минивэн и борьба за покупателей
Chrysler готовит Pacifica 2027 к серьезному обновлению. Минивэн обещает удивить не только внешностью, но и технологиями. Производитель нацелен привлечь новую аудиторию. Какие перемены ждут модель – интрига сохраняется. Ожидается, что Pacifica станет заметным игроком на рынке.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
13.12.2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.Читать далее
Похожие материалы Форд, Крайслер, Додж
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
25.12.2025, 12:44
Редкий Ram 1500 TRX с твин-турбо и пробегом 52 тыс. км выставлен на аукцион
На аукционе появился Ram 1500 TRX 2021 года с твин-турбо и пробегом 32 700 миль (52 600 км). Владелец добавил множество опций и улучшений. Торги завершатся 1 января 2026 года. Текущая ставка - 10 000 долларов (785 000 рублей). Интерес к этому пикапу растет, и финальная цена может удивить.Читать далее
-
23.12.2025, 18:11
Владелец Ford Bronco Raptor потерял $23 500 за два года владения внедорожником
В 2023 году Ford Bronco Raptor ушел с аукциона за $87 000. Через два года его продали уже за $63 500. Пробег за это время составил всего 3 800 миль. Первоначальная цена автомобиля была $70 205. История о том, как переплата обернулась серьезной потерей.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
20.12.2025, 07:16
Глава Ram заявил, что покупатели 1500 предпочитают HEMI V8 вместо Hurricane I6
Покупатели Ram 1500 в США массово выбирают проверенный V8, а не новый I6. Продажи восьмицилиндровых моторов заметно опережают современные шестерки. Руководство бренда удивлено такой динамикой. Что стоит за этим выбором – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
18.12.2025, 20:12
Chrysler Pacifica 2027: новый взгляд на минивэн и борьба за покупателей
Chrysler готовит Pacifica 2027 к серьезному обновлению. Минивэн обещает удивить не только внешностью, но и технологиями. Производитель нацелен привлечь новую аудиторию. Какие перемены ждут модель – интрига сохраняется. Ожидается, что Pacifica станет заметным игроком на рынке.Читать далее
-
15.12.2025, 09:46
В Майами продают уникальный Ford Bronco с военным стилем и тюнингом за 85 тысяч долларов
В Майами выставлен на продажу необычный Ford Bronco с военным обликом. Автомобиль получил бронированное покрытие, расширенный кузов и индивидуальный интерьер. Цена — почти 85 тысяч долларов. Подробности о технических характеристиках и пробеге не раскрываются. Заинтригованы? Читайте далее.Читать далее
-
13.12.2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.Читать далее