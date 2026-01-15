Американские премьеры: что скрывают самые необычные авто Детройта — сенсации и загадки

Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler

В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.

В январе 2026 года Детройт вновь стал центром притяжения для автолюбителей и профессионалов отрасли. На этот раз выставка собрала 41 бренд, что заметно больше прошлогоднего показателя. Атмосфера в Huntington Place была насыщена ожиданиями: производители явно готовили нечто особенное, чтобы удивить даже самых искушенных гостей.

Среди участников - гиганты американского автопрома, а также именитые европейские и азиатские марки. Но именно американские новинки стали настоящими героями шоу, сместив акценты с привычных премьер на по-настоящему смелые эксперименты.

Как сообщает Autonews, в этом году организаторы сделали ставку на внедорожники, пикапы и концепты, способные изменить представление о возможностях современных автомобилей.

Ford Bronco RTR: вызов бездорожью и традициям

Ford решил не ограничиваться стандартными решениями и представил Bronco RTR - результат сотрудничества с известным тюнинг-ателье. Эта версия создана для тех, кто не боится грязи и острых ощущений. Внешний вид сразу бросается в глаза: лимонные акценты, агрессивная решетка радиатора и уникальная оптика делают автомобиль заметным даже в плотном потоке.

Техническая часть не менее впечатляющая. 33-дюймовые колеса, увеличенный клиренс и подвеска, рассчитанная на серьезные нагрузки, позволяют Bronco RTR уверенно чувствовать себя там, где заканчивается асфальт. Для самых требовательных клиентов предусмотрен пакет Sasquatch с еще более крупными колесами и модернизированной подвеской.

Под капотом - 2,3-литровый турбомотор, работающий в паре с десятиступенчатым автоматом. Мощность держится в секрете, но по слухам, потенциал у новинки серьезный. В феврале Bronco RTR выйдет на трассу Johnson Valley, чтобы доказать свою состоятельность на гонках King of the Hammers. Заказы стартуют осенью, а первые владельцы получат свои машины только в начале 2027 года.

Фото: Ford

Ram 1500 SRT TRX: возвращение легенды

Ram решил напомнить о своих спортивных корнях и вывел на сцену 1500 SRT TRX. Это не просто пикап, а настоящий монстр на колесах. Под капотом - 777 лошадиных сил и 921 Н·м крутящего момента. Такой мощности хватит, чтобы оставить позади большинство легковых спорткаров. Разгон до 96 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч.

Внешность пикапа подчеркивает его характер: массивный бампер, спортивный капот с интегрированными огнями и фирменная решетка радиатора с эмблемой SRT. Подвеска адаптирована для бездорожья, а электронные блокировки дифференциалов позволяют уверенно штурмовать сложные участки.

Салон не уступает по уровню оснащения: кожаные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также яркие красные акценты создают атмосферу настоящего спорткара. Ram 1500 SRT TRX появится в продаже во второй половине 2026 года и, без сомнения, станет объектом охоты для коллекционеров и энтузиастов.

Дизельный Power Wagon: новая глава для Ram

Еще одна новинка от Ram - дизельная версия Power Wagon. До этого момента модель предлагалась только с бензиновым V8, но теперь в гамме появился 6,7-литровый турбодизель Cummins. Его 430 лошадиных сил и внушительный крутящий момент в 1456 Н·м делают Power Wagon одним из самых тяговитых пикапов на рынке.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты: черные бамперы, расширенные арки и 20-дюймовые диски. Внутри - обновленная мультимедийная система, кожаный салон и опциональный дисплей диагональю 14,5 дюйма. Старт продаж намечен на вторую половину года, и уже сейчас ясно, что спрос на дизельную версию будет высоким.

фото: Stellantis

Chrysler Pacifica Grizzly Peak: минивэн для приключений

Chrysler решил разрушить стереотипы о семейных автомобилях и показал концепт Pacifica Grizzly Peak. Этот минивэн создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и возможностью отправиться в экспедицию. Подвеска приподнята, установлены внедорожные шины, а днище защищено стальными пластинами.

В салоне - минимум лишнего: третий ряд сидений убран, вместо него - просторный грузовой отсек. Органайзеры, запаска и дополнительные ниши делают Pacifica Grizzly Peak идеальным спутником для дальних поездок. Пока это только концепт, но интерес публики может подтолкнуть Chrysler к запуску серийной версии.

Детройтский автосалон 2026 года показал, что американские производители не боятся экспериментировать и готовы удивлять даже самых требовательных автолюбителей. Новые модели Ford, Ram и Chrysler - яркое тому подтверждение.