Deutsche Bank о планах марки Li Auto: в Китае грядут войны премиальных вседорожников
Вчера компания Li Auto объявила, что досрочно запустит новый кроссовер Li L8 в качестве преемника Li ONE, а попутно обнародовала планы по запуску моделей Li L7 и Li L6. По мнению аналитика Deutsche Bank Эдисона Ю, этот шаг Li Auto сигнализирует о грядущих войнах, в которые вступают премиальные вседорожники на рынке КНР.
По информации эксперта, 6-местный электромобиль Li L8 будет официально запущен 30 сентября 2022 года, то есть намного раньше, чем было запланировано изначально (на ноябрь с.г.). До шоу-румов первые партии L8 доберутся предположительно 1-7 октября, а массовые поставки начнутся в начале ноября.
Li L8 представляет собой среднеразмерный кроссовер стоимостью не ниже 400 000 юаней (от 56 000 долларов), рассчитанный на широкий сегмент семейных пользователей. Помимо L8 компания Li Auto намерена запустить в производство и поставлять клиентам 5-местный SUV среднего и большого размера по цене до 400 000 юаней. Произойти это должно в первом квартале 2023 года.
Предположительно во второй половине следующего года на рынок должен выйти также 5-местный кроссовер среднего размера L5, за который будут просить порядка 300 000 юаней (от 42 000 долларов).
«В 2023 году мы ожидаем возросшую конкуренцию в сегменте премиальных вседорожников в ценовом диапазоне 300-500 тыс. юаней. Уже сегодня наблюдается тенденция, согласно которой марки NIO, XPEV и Li Auto отвоевывают долю рынка у признанных мировых лидеров - BMW, Mercedes-Benz и Audi», - отметил Эдисон Ю.
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27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
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27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
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27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
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