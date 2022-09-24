Deutsche Bank о планах марки Li Auto: в Китае грядут войны премиальных вседорожников

Вчера компания Li Auto объявила, что досрочно запустит новый кроссовер Li L8 в качестве преемника Li ONE, а попутно обнародовала планы по запуску моделей Li L7 и Li L6. По мнению аналитика Deutsche Bank Эдисона Ю, этот шаг Li Auto сигнализирует о грядущих войнах, в которые вступают премиальные вседорожники на рынке КНР.

По информации эксперта, 6-местный электромобиль Li L8 будет официально запущен 30 сентября 2022 года, то есть намного раньше, чем было запланировано изначально (на ноябрь с.г.). До шоу-румов первые партии L8 доберутся предположительно 1-7 октября, а массовые поставки начнутся в начале ноября.

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Скорое появление автомобиля с новым заводским индексом следует расценивать как ответ на снижение потребительского спроса на Li ONE. «Потребители ждут моделей следующего поколения», - утверждает Эдисон Ю.

Li L8 представляет собой среднеразмерный кроссовер стоимостью не ниже 400 000 юаней (от 56 000 долларов), рассчитанный на широкий сегмент семейных пользователей. Помимо L8 компания Li Auto намерена запустить в производство и поставлять клиентам 5-местный SUV среднего и большого размера по цене до 400 000 юаней. Произойти это должно в первом квартале 2023 года.

Предположительно во второй половине следующего года на рынок должен выйти также 5-местный кроссовер среднего размера L5, за который будут просить порядка 300 000 юаней (от 42 000 долларов).

«В 2023 году мы ожидаем возросшую конкуренцию в сегменте премиальных вседорожников в ценовом диапазоне 300-500 тыс. юаней. Уже сегодня наблюдается тенденция, согласно которой марки NIO, XPEV и Li Auto отвоевывают долю рынка у признанных мировых лидеров - BMW, Mercedes-Benz и Audi», - отметил Эдисон Ю.

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