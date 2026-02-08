Как FNGROUP и DEVELON меняют правила игры на рынке спецтехники России и что это значит для отрасли

DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP

Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.

Российский рынок дорожно-строительной и карьерной техники переживает заметные перемены: FNGROUP объявила о начале продаж техники DEVELON, произведенной южнокорейской HD Construction Equipment. Это событие сразу привлекло внимание профессионального сообщества и крупных игроков отрасли. Причина проста - DEVELON уже успела зарекомендовать себя как серьезный конкурент западным брендам, а в некоторых сегментах, например, по колесным экскаваторам, занимает до половины рынка, пишет Abn.agency.

Появление нового официального дистрибьютора означает для российских компаний и частных владельцев спецтехники расширение выбора, доступ к современным технологиям и сервису, а также возможность работать с техникой, которая уже доказала свою эффективность в сложных условиях. FNGROUP, объединившись с корейскими партнерами, делает ставку на внедрение лучших мировых практик и создание полноценной экосистемы для клиентов.

В 2026 году ассортимент DEVELON в России включает гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные погрузчики и сочлененные самосвалы. Уже сейчас техника доступна в Северо-Западном, Центральном и Волжском регионах, а сервисная поддержка и оригинальные запчасти - в десятках сервисных центров по всей стране. Такой подход позволяет не только быстро реагировать на запросы рынка, но и формировать долгосрочные отношения с клиентами.

Операционный директор FNGROUP Светлана Николаева подчеркивает: компания стремится не просто продавать машины, а выстраивать комплексную экосистему решений, основанную на инновациях и собственных инженерных разработках. В условиях, когда рынок спецтехники в России меняется буквально на глазах - меняются логистические цепочки, требования к сервису, ожидания клиентов - такой подход становится особенно актуальным.

Партнерство с DEVELON - часть масштабной стратегии FNGROUP на ближайшие годы. В планах - расширение складских программ, развитие регионального присутствия, увеличение сервисной сети и активное продвижение бренда. Компания не рассматривает этот проект как временную меру: ставка делается на устойчивое присутствие DEVELON в России, рост доли рынка и формирование сильного бренда, которому доверяют.

В условиях, когда российский рынок спецтехники переживает структурные изменения, расширение продаж DEVELON становится своевременным ответом на запросы бизнеса: качественная техника, стабильное обслуживание и надежные партнерские отношения выходят на первый план.