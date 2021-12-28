Дэвид Бекхэм показал черно-розовый Maserati, построенный в честь Майами (фото)
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Фото: Maserati
Бывшему британскому футболисту предстояло отразить в облике среднемоторного суперкара дух американского Майами. Этот город был выбран не случайно. Хотя Бекхэм и завершил спортивную карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», в настоящее время он является владельцем и президентом ФК «Интер Майами».
Версия Maserati MC20 получила дополнительное название Fuoriserie Edition. Сочетание контрастных черных оттенков с розовыми деталями как раз таки и напоминает цвета флоридского футбольного клуба.
Проект является частью программы Fuoriserie Maserati, которая позволяет клиентам создавать автомобили под конкретный заказ. Все или почти все делается по вкусу и вдохновению покупателей. Это, как утверждают в Maserati, «дает им возможность определить собственные тенденции и выразить свою индивидуальность».
«Я всегда был стратсным автолюбителем, - заявил Дэвид Бекхэм, - поэтому участие в разработке и создании MC20 в рамках программы Fuoriserie Maserati было потрясающим опытом. Невероятное ощущение от сотрудничества с командой и дизайнерами Maserati, ведь главная цель была - создать уникальный автомобиль, вдохновленный моим вторым домом в Майами и моим футбольным американским клубом».
Среднемоторный спорткар
Индекс MC20 расшифровывается как Maserati Corse 2020 («гоночный Maserati 2020 года»). Среднемоторная архитектура нетипична для бренда, поэтому рискнем заявить, что появление модели MC20, своего рода, билет Maserati в новый для себя сегмент рынка. Длина спорткара – 4669 мм, величина колесной базы – 2700 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx - 0,38.
Продольно установленный 3-литровый V6 Nettuno мощностью 630 л.с. располагает блоком с 90-градусным развалом. У мотора комбинированный впрыск топлива, система смазки с сухим картером и по 2 свечи на каждый цилиндр. Турбокомпрессоры смонтированы не в развале блока, как у тех же «немцев», а по бокам.
Максимальный потенциал двигатель развивает при 7500 об/мин, показатель пикового момента - 730 Нм при 3000-5500 об/мин. V6 Nettuno позволяет полуторатонному «итальянцу» разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды, обеспечивая максимальную скорость 325 км/ч.
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