21 декабря 2017, 08:54

Несовершеннолетним девочкам не понравился знак «Ш»

В одной из новгородских групп «ВКонтакте» один пользователь запостил сообщение о том, что в минувшее воскресенье две несовершеннолетние девушки сняли наклейки с широко обсуждаемым сегодня знаком «Ш» с автомобилей, припаркованных в городском дворе.
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Гневную публикацию сопровождала соответствующая видеозапись действа. Автор публикации высказала предположение, что девчата могли выполнять одно из заданий суицидальной игры «Синий кит».

Участники сообщества активно прокомментировали увиденное. Одни посочувствовали автовладельцам, другие ограничились остроумными предположениями.

Многим, кстати, понравилась теория, дескать, девочки выполняли заказ ГИБДД, сотрудники которой на следующий день с рвением штрафовали водителей за отсутствие знака «Шипы».

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Несовершеннолетним девочкам не понравился знак «Ш»
{{material_121768}} Гневную публикацию сопровождала соответствующая видеозапись действа. Автор публикации высказала предположение, что девчата могли выполнять одно из заданий суицидальной игры «Синий кит». Участники сообщества активно прокомментировали увиденное. Одни посочувствовали автовладельцам, другие ограничились остроумными предположениями. Многим, кстати, понравилась теория, дескать, девочки выполняли заказ ГИБДД, сотрудники которой на следующий день с рвением штрафовали водителей за отсутствие знака «Шипы».
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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