21 декабря 2017, 08:54
Несовершеннолетним девочкам не понравился знак «Ш»
В одной из новгородских групп «ВКонтакте» один пользователь запостил сообщение о том, что в минувшее воскресенье две несовершеннолетние девушки сняли наклейки с широко обсуждаемым сегодня знаком «Ш» с автомобилей, припаркованных в городском дворе.
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Участники сообщества активно прокомментировали увиденное. Одни посочувствовали автовладельцам, другие ограничились остроумными предположениями.
Многим, кстати, понравилась теория, дескать, девочки выполняли заказ ГИБДД, сотрудники которой на следующий день с рвением штрафовали водителей за отсутствие знака «Шипы».
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