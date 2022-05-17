17 мая 2022, 13:49
Девушка устроила стриптиз на мосту: теперь ей грозит срок (видео)
Британская модель Билли Луиз решила удивить стриптизом водителей, проезжающих по автомагистрали. Запись короткого шоу она выложила в Сеть. Полицейские видео оценили и пригласили девушку в участок.
Дарья Климова Фото: kentonline.co.uk
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Спустя месяц кто-то пожаловался на видео в полицию, и 27-летнюю девушку вызвали на допрос. В Великобритании за эксгибиционизм можно отправиться в тюрьму на пару лет. Кроме того, Билли Луиз теперь могут занести в реестр «сексуальных преступников».
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