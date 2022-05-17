Девушка устроила стриптиз на мосту: теперь ей грозит срок (видео)

Ранее мы писали Найден самый сексуальный водитель автобуса (фото) Юная британка Джоди Ли Фокс начала свой трудовой путь с работы сиделкой, но однажды увидела объявление, приглашающее ... Читать далее

Об инциденте сообщило местное издание Kent Online . Молодая девушка забралась на мост над автострадой, задрала топ и стала задорно прыгать, размахивая руками. 12-секундное видео своей «акции» она опубликовала в соцсетях, написав: «Мне было весело сегодня на мосту, и я думаю, что водителям грузовиков это понравилось». Видео привлекло внимание подписчиков. Вот один из комментариев: «Как водитель американского грузовика (!) я хотел бы сказать спасибо за вашу службу».

Спустя месяц кто-то пожаловался на видео в полицию, и 27-летнюю девушку вызвали на допрос. В Великобритании за эксгибиционизм можно отправиться в тюрьму на пару лет. Кроме того, Билли Луиз теперь могут занести в реестр «сексуальных преступников».

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