4 августа 2021, 17:01
Девушка, задавившая малышей на пешеходном переходе в Москве, останется в СИЗО: суд отклонил апелляцию
Днем 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на автомобиле Mazda трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли. Сначала ее отправили под домашний арест, но прокуратура оспорила решение суда, и девушку посадили в СИЗО. Несмотря на апелляцию защиты, она пробудет под стражей как минимум до 16 сентября.
Дарья Климова Фото: mk.ru
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Фото: vm.ru
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Вопреки первоначальным сообщениям СМИ, версия о том, что Башкирова была пьяна, не подтвердилась. Скорость движения, судя по видео, также была не выше скорости потока. Девушке просто не хватило опыта и внимательности за рулем. Одна ошибка стоила жизни двум малышам, от полученных травм они скончались в больнице на следующий день. Статью виновнице ДТП переквалифицировали на более серьезную – часть 5 ст. 264 УК РФ. Она предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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