3 августа 2021, 00:01
Девушке заклеили рот скотчем, привязали к крыше Bentley и прокатили по Москве: полиция ищет блогера
В Сеть выложили видео, где на глазах изумленных прохожих купе Bentley едет по Москве с привязанной к крыше веревками и скотчем девушкой. Прохожие снимали машину, из машины снимали прохожих. В ГИБДД ролик оценили.
Дарья Климова Фото: instagram/sergey_kosenko
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Фото: instagram/sergey_kosenko
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Молодые люди были прикованы друг к другу наручниками, а у девушки был заклеен рот скотчем. В сторис блогер сообщил, что участвует в неком баттле и это уже второе задание. Журналисты выяснили, что зеленый Bentley Continental GT принадлежит не Косенко, а другому человеку. При этом владелец успел накопить 68 неоплаченных штрафов на общую сумму 78 500 рублей.
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Упомянутые модели: Bentley Continental GT (от 14 290 000 Р)
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