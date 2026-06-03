Выгода до 600 тысяч рублей: какие кроссоверы дилеры готовы отдавать почти по себестоимости

3 июня 2026, 09:15
Девять брендов снизили цены на кроссоверы: где найти максимальные скидки в 2026 году
Девять брендов снизили цены на кроссоверы: где найти максимальные скидки в 2026 году
В июне сразу девять автопроизводителей пересмотрели свои скидочные программы на кроссоверы в России. Многие бренды урезали выгоду, но на некоторых моделях еще можно сэкономить до 900 тысяч рублей. Какие марки и почему решились на такие шаги - разбираемся подробно.
В 2026 году российский рынок кроссоверов оказался в непростой ситуации: автопроизводители массово пересмотрели свои скидочные предложения, и теперь получить существенную выгоду стало сложнее. Для многих автомобилистов это означает, что привычные акции ушли в прошлое, а новые условия требуют внимательного подхода к выбору машины. Однако, несмотря на общее сокращение программ, некоторые бренды все же предлагают заметные скидки на отдельные модели SUV, выяснили журналисты Autonews.
Китайская премиальная марка Aito переживает не лучшие времена: по данным аналитиков, продажи за первые четыре месяца года рухнули на 76%. Чтобы хоть как-то оживить спрос, дилеры вынуждены предлагать крупные скидки на кроссоверы. Похожая ситуация у Li Auto - несмотря на официальный статус в России, продажи гибридных моделей продолжают снижаться. В апреле реализовано всего 348 машин, что на 65% меньше, чем месяцем ранее. Компания пытается вернуть интерес покупателей за счет внушительных скидок.
JAC также столкнулась с падением спроса - минус 53,5% по легковым моделям. Производитель делает ставку на расширение ассортимента и локализацию, а также запускает новые скидочные программы на кроссоверы. Корейская KGM решила увеличить размер скидок: на некоторые модели выгода достигает 600 тысяч рублей, но даже такие меры пока не приводят к заметному росту продаж - с января по апрель реализовано менее тысячи машин.
Интересно, что под маркой Knewstar (суббренд Geely) в России продается только один кроссовер - 001, который фактически является перелицованной версией Geely Tugella. Несмотря на ограниченный выбор, на эту модель сохраняются значительные скидки. Tank, напротив, постепенно сокращал свои программы и теперь дисконт доступен только на внедорожник Tank 400 2025 года выпуска.
Changan также урезал скидки: теперь они действуют лишь на несколько кроссоверов, но бренд по итогам апреля занял шестое место среди самых популярных на рынке. Chery практически прекратил поставки в Россию, а оставшиеся Tiggo 9 и Tiggo 7L продаются с ограниченными скидками. Oting, несмотря на щедрые предложения на внедорожник «Паладин», пока не смог переломить тенденцию снижения продаж - минус 47% за четыре месяца.
Стоит отметить, что подобные изменения на рынке кроссоверов отражают общую тенденцию: производители все чаще отказываются от массовых скидок, оставляя выгодные предложения только на отдельные модели или для стимулирования спроса на фоне падения продаж. Как отмечают эксперты, это может привести к дальнейшему перераспределению долей между брендами и усилению конкуренции за покупателя. Важно помнить, что условия акций быстро меняются, и при выборе автомобиля стоит внимательно следить за обновлениями прайс-листов.
Для тех, кто интересуется динамикой спроса на премиальные автомобили из Китая, будет полезно ознакомиться с материалом о том, почему российские покупатели выбирают Hongqi Guoya вместо европейских люксовых марок - подробнее об этом можно узнать в специальном обзоре.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: в 2026 году российский рынок SUV продолжает меняться под влиянием внешних и внутренних факторов. Снижение скидок связано не только с падением спроса, но и с изменением логистики, ростом издержек и попытками производителей сохранить маржу. Для покупателей это означает, что выгодные предложения становятся все более редкими, а выбор требует тщательного анализа. Следить за изменениями на рынке особенно важно тем, кто планирует покупку кроссовера в ближайшее время.
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