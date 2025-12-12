Почему простые и надежные грузовики СССР до сих пор ценят за границей – удивительные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 09:58

Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки

Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки

Почему простые и надежные грузовики СССР до сих пор ценят за границей – удивительные факты

Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки

Советские грузовики удивляли мир своей выносливостью. Их покупали даже в Европе и Азии. Некоторые модели производили по лицензии за рубежом. Почему эти машины стали символом эпохи и до сих пор встречаются на дорогах других стран – читайте в нашем материале.

Советские грузовики удивляли мир своей выносливостью. Их покупали даже в Европе и Азии. Некоторые модели производили по лицензии за рубежом. Почему эти машины стали символом эпохи и до сих пор встречаются на дорогах других стран – читайте в нашем материале.

В советские годы грузовые автомобили отечественного производства не только работали в странах Евросоюза, но и активно отправлялись на экспорт. Их ценили за простоту, надежность и способность выдерживать суровые условия. Многие из машин были выпущены по лицензии в других странах и до сих пор встречаются на дорогах мира.

ГАЗ-51 стал настоящей рабочей лошадкой. Более 3,5 миллионов экземпляров разошлись по всему миру. В Европе, Китае и Северной Корее модель адаптирована к местным нуждам, а в Финляндию поставлялись готовые автомобили. За границей ГАЗ-51 получил новые имена, но сохранил свою сущность – простоту и выносливость.

Фото: Анатолий Калачёв / ru.wikipedia.org

ЗИС-150 стал основой для китайского грузовика Jiefang, который собирался на заводе FAW, построенном при участии СССР. В результате этот автомобиль был выпущен под маркой Steagul Rosu. В Советском Союзе ЗИС-150 ценили за возможность ремонта в полевых условиях – для этого не требовалось сложного оборудования.

ЗИЛ-130 стал символом целой эпохи. За тридцать лет с конвейера сошло почти 3,4 миллиона таких машин. Их эксплуатировали в разных странах, а на базе ЗИЛ-130 создавали пожарные автомобили. Даже на Кипре встречались версии с правым рулем – редкость для советской техники.

ГАЗ-53 отличался компактностью и восьмицилиндровым двигателем. Более 3 миллионов этих грузовиков работали в армиях, автошколах и на стройках. В Болгарии выпустили собственную версию с дизельным мотором Perkins, хотя в СССР дизель для этой модели так и не появился.

ЗИЛ-157, известный как «колун», стал легендой среди армейских автомобилей. Трехосные конструкции обеспечивали отличную проходимость, а умеренный расход топлива делал его незаменимым для военных нужд. В Китае этот грузовик выпускали под собственным названием, адаптируя к местным условиям.

УАЗ-452, прозванный «буханкой» и «головастиком», стал символом универсальности. Его экспортировали даже в Великобританию, а в Италии на его базе создали кемперы. Грузовые версии этого фургона до сих пор встречаются на дорогах разных стран.

Урал-375 прославился как армейский внедорожник с выдающейся проходимостью. Несмотря на высокий расход топлива – до 50 литров на 100 километров – эти машины служили в армиях Ирана, Ирака и других государств. Многие из них до сих пор на ходу.

КрАЗ-256, 257 и 258 – тяжелые самосвалы и тягачи грузоподъемностью до 12 тонн – выпускались более тридцати лет. Их поставляли за рубеж сотнями, а в Великобритании продавали под маркой БелАЗ, хотя в СССР это имя ассоциировалось с карьерными гигантами.

МАЗ-500 стал эталоном комфорта для дальнобойщиков. Просторная кабина и надежность дизелей сделали его популярным не только в Союзе, но и в странах Восточной Европы. 

Советские грузовики не отличались изысканным дизайном или продуманной эргономикой, но их главное достоинство – способность работать там, где сдавались другие машины. Именно это качество сделало их по популярными далеко за пределами родины.

Упомянутые модели: МАЗ 503
Упомянутые марки: ГАЗ, FAW, УАЗ, Урал, КрАЗ, МАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ, ФАВ, UAZ, Ural, KrAZ, MAZ

Похожие материалы GAZ, ФАВ, UAZ, Ural, KrAZ, MAZ

Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Уссурийск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться