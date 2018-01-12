Деятельность Datsun в России в 2017-м отмечена качественным «плюсом»
Напомним, что в сентябре минувшего года стартовало производство on-DO (равно как и mi-DO) с новым 16-клапанным двигателем в комплектации с механической КПП.
В рамках госпрограммы обновления автопарка в указанный период было отгружено потребителям более 12 тыс. Datsun в трейд-ин и по программе утилизации. Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 году составила более 27%.
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России: «В течение 2017 года Datsun демонстрировал положительный тренд, который дал в итоге +31% роста, по сравнению с результатами продаж в 2016 году, и увеличение доли рынка до 1,5%. Бренд развивается в России, растет узнаваемость бренда, и мы много работаем над тем, чтобы автомобили и все, что связано с владением, было удобным, качественным, надежным и увлекательным».
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