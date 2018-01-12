12 января 2018, 16:31

Деятельность Datsun в России в 2017-м отмечена качественным «плюсом»

Бренд Datsun отработал минувший год, что называется, «во здравие». С января по декабрь 2017-го в России было реализовано 24 510 автомобилей марки - это на 31% превысило результат 2016 года. При этом с момента запуска в России продано более 86 000 «Датсунов».
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Наибольшие успехи традиционно продемонстрировал седан on-DO. Из общего объема продаж компании на его долю пришлось 19 712 ед. Этого оказалось достаточно, чтобы по итогам 2017 года on-DO вошел в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ, заняв 24 место.

Напомним, что в сентябре минувшего года стартовало производство on-DO (равно как и mi-DO) с новым 16-клапанным двигателем в комплектации с механической КПП.

В рамках госпрограммы обновления автопарка в указанный период было отгружено потребителям более 12 тыс. Datsun в трейд-ин и по программе утилизации. Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 году составила более 27%.

Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России: «В течение 2017 года Datsun демонстрировал положительный тренд, который дал в итоге +31% роста, по сравнению с результатами продаж в 2016 году, и увеличение доли рынка до 1,5%. Бренд развивается в России, растет узнаваемость бренда, и мы много работаем над тем, чтобы автомобили и все, что связано с владением, было удобным, качественным, надежным и увлекательным».

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Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
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Деятельность Datsun в России в 2017-м отмечена качественным «плюсом»
{{material_121894}} Наибольшие успехи традиционно продемонстрировал седан on-DO. Из общего объема продаж компании на его долю пришлось 19 712 ед. Этого оказалось достаточно, чтобы по итогам 2017 года on-DO вошел в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ, заняв 24 место.Напомним, что в сентябре минувшего года стартовало производство on-DO (равно как и mi-DO) с новым 16-клапанным двигателем в комплектации с механической КПП. В рамках госпрограммы обновления автопарка в указанный период было отгружено потребителям более 12 тыс. Datsun в трейд-ин и по программе утилизации. Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 году составила более 27%.Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России: «В течение 2017 года Datsun демонстрировал положительный тренд, который дал в итоге +31% роста, по сравнению с результатами продаж в 2016 году, и увеличение доли рынка до 1,5%. Бренд развивается в России, растет узнаваемость бренда, и мы много работаем над тем, чтобы автомобили и все, что связано с владением, было удобным, качественным, надежным и увлекательным».
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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