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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 21:34

DHL и VELA запускают грузовой тримаран на ветру: новый этап в морских перевозках

DHL и VELA запускают грузовой тримаран на ветру: новый этап в морских перевозках

Тримаран без выбросов между США и Францией - как изменится рынок грузоперевозок и почему это важно

DHL и VELA запускают грузовой тримаран на ветру: новый этап в морских перевозках

В 2027 году на маршруте между Францией и США появится уникальный грузовой тримаран VELA, работающий исключительно на энергии ветра. DHL и VELA обещают революцию в экологичных перевозках, снижая выбросы до минимума и открывая новые возможности для фармацевтики и других отраслей.

В 2027 году на маршруте между Францией и США появится уникальный грузовой тримаран VELA, работающий исключительно на энергии ветра. DHL и VELA обещают революцию в экологичных перевозках, снижая выбросы до минимума и открывая новые возможности для фармацевтики и других отраслей.

В начале 2027 года на рынке морских перевозок появится принципиально новый игрок — грузовой тримаран VELA. Судно начнёт курсировать между Францией и США, используя исключительно силу ветра. DHL и французская компания VELA официально объявили о запуске регулярных рейсов по маршруту Кен-Уистреам — Нью-Хейвен. Этот проект может стать отправной точкой для масштабных изменений в отрасли.

Главная особенность нового судна — полное отсутствие выбросов парниковых газов. По данным независимого анализа Carbone 4, тримаран VELA способен сократить выбросы до 99 % по сравнению с авиаперевозками и до 90 % относительно традиционных морских судов. Это не просто эксперимент, а долгосрочная стратегия: DHL и VELA планируют довести количество тримаранов на линии до пяти и обеспечить еженедельные отправления.

VELA разработала судно специально для трансатлантических перевозок. Вместимость — 600 европаллет за рейс, время в пути — до 15 дней. Важное преимущество — инновационная холодильная система CoolSafe. Она соответствует стандарту GDP и работает на возобновляемых источниках энергии. Благодаря этому тримаран подходит для перевозки фармацевтических и медицинских грузов, требующих особых условий хранения.

Инженерные решения VPLP и MerConcept позволили отказаться от балластных танков, что снижает воздействие на морскую среду. Судно способно поддерживать скорость до 14 узлов (26 км/ч), используя только паруса и современные системы маршрутизации по погоде. Это делает его конкурентоспособным по времени доставки с обычными контейнеровозами, но при этом с минимальным экологическим следом.

В отличие от большинства проектов в сфере «зелёных» перевозок, VELA и DHL делают ставку не только на экологию, но и на технологичность. Тримаран оснащён системами, позволяющими использовать ветер любой направленности, а также автоматизированным управлением для повышения безопасности и эффективности. Такой подход может стать примером для других рынков, включая Россию, где вопросы экологичности и энергоэффективности становятся всё более актуальными.

Тримараны — это многокорпусные суда, отличающиеся высокой устойчивостью и скоростью. В последние годы интерес к ним растёт не только среди яхтсменов, но и в коммерческом секторе. В условиях ужесточения экологических требований и роста цен на топливо такие проекты, как у VELA и DHL, могут задать новый вектор развития для всей отрасли морских перевозок.

Появление подобных решений на мировом рынке может повлиять и на российские компании, особенно в условиях роста интереса к устойчивым логистическим цепочкам. Для сравнения, в России уже обсуждаются альтернативные маршруты и способы экономии топлива, как это видно на примере анализа летних маршрутов на юг страны. Внедрение ветроэнергетических судов может стать следующим шагом для отечественных перевозчиков, стремящихся снизить издержки и соответствовать мировым стандартам.

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