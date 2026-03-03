Официальные разъяснения: нужна ли диагностическая карта при проверке документов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 13:21

В 2026 году правила проверки документов на дороге вызывают вопросы у многих водителей. Генерал-лейтенант Михаил Черников объяснил, когда инспектор вправе интересоваться диагностической картой и как изменились требования к техосмотру. Разбираемся, что важно знать каждому владельцу личного автомобиля.

Вопросы о том, какие документы должен предъявлять водитель при остановке инспектором ДПС, не теряют актуальности даже спустя годы после очередных изменений в законодательстве. Особенно часто обсуждается тема диагностической карты и необходимости проведения техосмотра для личных автомобилей. В 2026 году ситуация вновь вызывает споры и недопонимание среди автолюбителей.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников внес ясность в этот вопрос. Перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и предъявлять сотруднику полиции, четко определен пунктом 2.1.1 Правил дорожного движения. В этом перечне диагностическая карта отсутствует, а значит, инспектор не вправе требовать ее при наличии стандартных документов.

Если сотруднику полиции необходима информация о прохождении техосмотра, он может проверить ее самостоятельно, обратившись к единой информационной системе. Таким образом, водителю не нужно возить с собой бумажную или электронную версию диагностической карты — все данные доступны инспектору в цифровом виде.

Однако важно помнить, что не все автомобили и не во всех случаях освобождаются от обязанности проходить техосмотр. Федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» устанавливает, что легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам, используются ими исключительно в личных целях и не подлежат обязательному техосмотру. Исключение составляют случаи, когда транспортное средство используется для перевозки пассажиров или багажа в качестве такси, а также при осуществлении коммерческих перевозок или для служебных нужд.

Таким образом, если автомобиль зарегистрирован на физическое лицо и не используется для получения прибыли или служебных нужд, проведение техосмотра и получение диагностической карты не требуется. Но если машина задействована в таксомоторной деятельности или используется для коммерческих перевозок пассажиров, техосмотр обязателен, и инспектор вправе проверить наличие соответствующих документов.

В последние годы процессы цифровизации позволили упростить контроль за техническим состоянием автомобилей. Инспекторы ДПС теперь могут оперативно получать всю необходимую информацию о транспортных средствах через внутреннюю базу данных, что снижает риск недоразумений на дороге и избавляет водителей от необходимости носить с собой лишние бумаги.

Тем не менее, несмотря на очевидные плюсы новых правил, многие водители продолжают испытывать опасения. Существует риск, что отсутствие диагностической карты может стать поводом для штрафа или других неприятностей при остановке. Однако, как разъяснил Михаил Черников, если автомобиль не подпадает под категорию, требующую обязательного техосмотра, никаких санкций быть не может.

В целом, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы сделать жизнь автовладельцев более простой и комфортной, а контроль за техническим состоянием транспорта — более эффективным и прозрачным. Важно лишь внимательно следить за ключевыми моментами и не забывать о нюансах, которые могут стать причиной необходимости прохождения техосмотра.

