Редкий Porsche Taycan Turbo GT Weissach не нашел покупателя на аукционе — почему дилер не уступил в цене

Дилер из Невады отказался продавать новый Porsche Taycan Turbo GT Weissach с огромной скидкой

Эксклюзивный Porsche Taycan Turbo GT Weissach 2025 года с уникальным цветом кузова Shade Green Metallic так и не нашел нового владельца. На аукционе автомобиль не был продан, несмотря на высокую ставку. Дилер отказался снижать цену на 83 тысячи долларов от рекомендованной. Почему машина осталась без хозяина - подробности в материале.

На аукционе в Неваде был представлен уникальный электромобиль — Porsche Taycan Turbo GT Weissach 2025 года. Автомобиль имеет кузов редкого оттенка Shade Green Metallic и черный интерьер. Примечательно, что этот экземпляр никогда не принадлежал частному владельцу и фактически остается новым.

Максимальная ставка на торгах достигла 167 тысяч долларов, однако эта сумма оказалась на 83 тысячи ниже рекомендованной цены в 249 875 долларов. Дилер не стал соглашаться на такое предложение, и сделка не состоялась. В результате автомобиль так и остался в салоне.

Редкая комплектация и практически нулевой пробег вызвали большой интерес у коллекционеров и поклонников марки. Тем не менее, дилер не пошел на существенные уступки, даже несмотря на то, что аукцион не принес покупателя.

Эта ситуация демонстрирует тенденцию на рынке эксклюзивных автомобилей: даже при высоком интересе дилеры не спешат снижать цену, ожидая более выгодных предложений. Теперь редкий Taycan Turbo GT Weissach продолжает ждать своего владельца, а история с неудавшимся аукционом лишь усилила ажиотаж вокруг этой модели.