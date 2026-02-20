Почему редкий Corvette Z06 с минимальным пробегом не ушел с молотка и что это значит для рынка спорткаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 17:46

Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона

Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона

Почему редкий Corvette Z06 с минимальным пробегом не ушел с молотка и что это значит для рынка спорткаров

Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона

Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.

Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.

Продажа подержанного Chevrolet Corvette Z06 2023 года в Пенсильвании стала ярким примером того, как изменились ожидания продавцов и покупателей на современном автомобильном рынке. Автомобиль с черным кузовом, кожаным салоном цвета Natural и пакетом опций 2LZ, пробег которого составлял всего около 2 000 миль, был выставлен на аукцион. Однако спорткар так и не обрел нового владельца — максимальная предложенная ставка не дотянула до резервной цены.

Дилер из Дугласвилля (штат Пенсильвания) предпочел снять лот с торгов, чем расстаться с машиной за 95 500 долларов. Это решение вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Многие считают, что рынок подержанных спорткаров переживает не лучшие времена, а продавцы не готовы мириться с падением цен даже на такие востребованные модели, как Corvette Z06.

Интересно, что подобные случаи становятся все более частыми. Например, бывший владелец Chevrolet Corvette Z06 2024 года (с салоном и экстерьером синего цвета) был вынужден продать свой автомобиль на аукционе с существенным убытком, потеряв около 50 000 долларов после пробега всего 8 000 км. Подробности этой истории можно найти в нашем материале, как редкий Corvette Z06 ушел с аукциона с крупной потерей цены .

Возвращаясь к ситуации с дилером из Пенсильвания, стоит отметить, что подобные решения могут стать новой нормой для рынка. Продавцы, особенно официальные дилеры, не спешат расставаться с эксклюзивными автомобилями по ценам, которые они считают заниженными. Это вызывает напряжение между спросом и предложением, а также подталкивает покупателей к поиску альтернативных вариантов или ожиданию дальнейшего снижения цен.

В целом, история с Corvette Z06 2023 года - это не просто частный случай, а отражение более широких изменений: рынок подержанных спорткаров становится все менее выгодным. Для тех, кто следит за динамикой цен и планирует покупку или продажу любых автомобилей, такие новости становятся ориентиром.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тюмень Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться