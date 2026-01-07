Редкий кабриолет ушел с молотка за баснословную сумму — почему так?

7 января 2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.
В США на аукционе был продан Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выпуска, что удивило даже бывалых поклонников марки. Машина с пробегом всего 2800 миль, в кузове кабриолет, с черным лакокрасочным покрытием и кожаным салоном, ушла новому владельцу за солидные 220 тысяч долларов. Для сравнения, первоначальная предпочтительная цена этого автомобиля составляла 141 880 долларов. Разница – почти 80 тысяч, и это не просто наценка, целый новый автомобиль в нынешних реалиях.
Автомобиль оснащен пакетом оборудования 3ZR Premium, что ограничивает максимальный уровень комплектации и комфорта. Внешне машина выглядит агрессивно и стильно, а под капотом скрывается настоящий монстр - 6,2-литровый V8 выдающий 755 лошадиных сил. Такой Корвет способен разогнаться до сотни менее чем за три секунды, максимальная скорость которого составляет 330 км/ч. Неудивительно, что даже спустя годы после выпуска спрос на такие экземпляры не падает.
Интересно, что именно дилер из Карролтона, штат Техас, оказался тем самым счастливчиком, который выставил этот автомобиль на торги. Как отмечают эксперты, подобные сделки становятся все более частыми: редкие и хорошо сохранившиеся спорткары из США уходят за суммы, которые еще недавно казались фантастическими. Особенно это касается моделей, которые уже сняты с производства и не имеют прямого спроса на рынке.
Сейчас, в 2026 году, за такие деньги можно было бы присмотреться к новому Corvette ZR1, который только готовится к выходу. Но, похоже, поклонники не готовы ждать - они предпочитают проверенную классику, особенно если речь идет о последнем поколении с классическим V8. В эпоху электрификации и гибридных машин такие авто становятся редкостью, а их стоимость только растет.
Сделка с этим Corvette ZR1 — памятный пример того, как изменился рынок эксклюзивных автомобилей за последние годы. Если раньше аналогичные машины теряли цену сразу после покупки, то теперь они становятся выгодной инвестицией. И кто знает, возможно, через несколько лет этот кабриолет снова выступит на аукционе, но уже с еще более впечатляющим ценником.
