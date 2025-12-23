Почему Шакил О’Нил отказался от уникального Corvette — дилер остался ни с чем

Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто

Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.

В мире эксклюзивных автомобилей иногда происходят истории, которые удивляют даже бывалых специалистов. Один из таких случаев произошел с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом и дилером, специализирующимся на традиционных и кастомных авто. По информации зарубежных СМИ, команда мастеров взялась за амбициозный проект - создать Chevrolet Corvette C8, в котором можно было бы с комфортом разместиться знаменитому спортсмену.

Фото: Effortless Motors / YouTube

Обычный Corvette не рассчитан на столь значительные габариты, поэтому дилеру пришлось пойти на крайние меры. Было принято решение приобрести сразу два новых автомобиля, чтобы буквально разрезать их и собрать из двух один, увеличив пространство для водителя. Такой подход требует не только серьезных финансовых вложений, но и высочайшего уровня мастерства инженеров и кузовщиков.

Работа шла полным ходом: специалисты уже подготовили кузов, начали процесс соединения и подгонки всех элементов. Проект обещал стать настоящим шедевром кастомайзинга, ведь подобные задачи встречаются редко даже в мире эксклюзивных авто. Однако, когда они были на этапе завершения, команда получила неожиданный звонок от самого О'Нила.

Баскетболист сообщил, что больше не заинтересован в покупке и не планирует забирать уникальный автомобиль. Причины такого решения остались неизвестными - возможно, это была спонтанная прихоть или просто смена настроения. Впрочем, для тех, кто знаком с характером звезды, подобные сюрпризы не в новинку: иногда сложно понять, шутит ли он или говорит всерьез.

В результате дилер остался с двумя разрезанными Корветами и недостроенным проектом, который теперь требуется либо завершить работу для другого клиента, либо искать нестандартное решение. Эта история показывает, что даже самые амбициозные и дорогие заказы могут закончиться совершенно неожиданно, работа с известными личностями всегда связана с риском и непредсказуемостью.