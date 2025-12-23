Почему Шакил О’Нил отказался от уникального Corvette — дилер остался ни с чем

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 06:39

Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.

В мире эксклюзивных автомобилей иногда происходят истории, которые удивляют даже бывалых специалистов. Один из таких случаев произошел с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом и дилером, специализирующимся на традиционных и кастомных авто. По информации зарубежных СМИ, команда мастеров взялась за амбициозный проект - создать Chevrolet Corvette C8, в котором можно было бы с комфортом разместиться знаменитому спортсмену.

Фото: Effortless Motors / YouTube

Обычный Corvette не рассчитан на столь значительные габариты, поэтому дилеру пришлось пойти на крайние меры. Было принято решение приобрести сразу два новых автомобиля, чтобы буквально разрезать их и собрать из двух один, увеличив пространство для водителя. Такой подход требует не только серьезных финансовых вложений, но и высочайшего уровня мастерства инженеров и кузовщиков.

Работа шла полным ходом: специалисты уже подготовили кузов, начали процесс соединения и подгонки всех элементов. Проект обещал стать настоящим шедевром кастомайзинга, ведь подобные задачи встречаются редко даже в мире эксклюзивных авто. Однако, когда они были на этапе завершения, команда получила неожиданный звонок от самого О'Нила.

Баскетболист сообщил, что больше не заинтересован в покупке и не планирует забирать уникальный автомобиль. Причины такого решения остались неизвестными - возможно, это была спонтанная прихоть или просто смена настроения. Впрочем, для тех, кто знаком с характером звезды, подобные сюрпризы не в новинку: иногда сложно понять, шутит ли он или говорит всерьез.

В результате дилер остался с двумя разрезанными Корветами и недостроенным проектом, который теперь требуется либо завершить работу для другого клиента, либо искать нестандартное решение. Эта история показывает, что даже самые амбициозные и дорогие заказы могут закончиться совершенно неожиданно, работа с известными личностями всегда связана с риском и непредсказуемостью.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
